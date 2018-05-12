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22:21 (мск), источник: ТАСС

Фанаты «Гамбурга» устроили беспорядки после вылета команды из бундеслиги

ТАСС, 12 мая. Встреча заключительного тура чемпионата Германии по футболу, в которой «Гамбург» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, была приостановлена на некоторое время из-за массовых беспорядков на стадионе. Об этом сообщает Би-би-си.

Матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу «Гамбурга». Несмотря на эту победу, «Гамбург» занял 17-е место в турнирной таблице и впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Германии. В конце встречи фанаты команды использовали пиротехнические изделия и пытались прорваться на поле, в результате чего полицейским и сотрудникам службы безопасности стадиона пришлось вмешаться, чтобы прекратить беспорядки. Встреча была остановлена примерно на 10 минут.

«Гамбург» оставался единственным клубом, игравшим во всех сезонах чемпионата Германии со времени его создания в 1963 году. На стадионе команды «Фолькспаркштадион» установлены часы, отсчитывающие время пребывания клуба в высшем дивизионе немецкого первенства. После вылета команды, они были остановлены на отметке 54 года, 261 день 36 минут и 11 секунд.

Еще одной командой, покинувшей элитный дивизион, стал финишировавший последним «Кельн». Занявший 16-е место «Вольфсбург» сыграет с «Хольштайном» в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата в следующем сезоне.

Гамбург 2:1
Первый тайм: 1:1
Боруссия М
12.05.2018, 16:30 основной раунд: 34-й тур Volksparkstadion
Главные тренеры
Кристиан Тиц Дитер Хеккинг
Голы
11′ Арон Хант 14
63′ Льюис Холтби (Т. Ито) 8
18 Йосип Дрмич (Т. Азар) 28′
Составы
Юлиан Поллерсбек 13
44′ Дуглас Сантос 6
Кирьякос Пападопулос 9
Готоку Сакаи 24
Арон Хант 14
Гидеон Юнг 28
Тацуя Ито 43
35′ 71′ Бобби Вуд 7
89′ Льюис Холтби 8
Лука Вальдшмидт 15
82′ Филип Костич 17
Бакери Ятта 18
78′ Вилле Матти Штайнманн 29
Альбин Экдаль 20
1 Янн Зоммер
4 Янник Вестергорд
17 Оскар Вендт
28 Маттиас Гинтер
30 Нико Эльведи
6 Кристоф Крамер
11 Каэтану де Араужу Раффаэл
18 Йосип Дрмич
8 Денис Закария 57′ 10′
16 Ибраима Траоре
23 Йонас Хофманн 57′
27 Микаэль Кюизанс
10 Торган Азар 78′
32 Винченцо Грифо
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
8 Угловые 3
12 Фолы 8
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гамбург
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