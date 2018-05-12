Фанаты «Гамбурга» устроили беспорядки после вылета команды из бундеслиги

Матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу «Гамбурга». Несмотря на эту победу, «Гамбург» занял 17-е место в турнирной таблице и впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Германии. В конце встречи фанаты команды использовали пиротехнические изделия и пытались прорваться на поле, в результате чего полицейским и сотрудникам службы безопасности стадиона пришлось вмешаться, чтобы прекратить беспорядки. Встреча была остановлена примерно на 10 минут.

«Гамбург» оставался единственным клубом, игравшим во всех сезонах чемпионата Германии со времени его создания в 1963 году. На стадионе команды «Фолькспаркштадион» установлены часы, отсчитывающие время пребывания клуба в высшем дивизионе немецкого первенства. После вылета команды, они были остановлены на отметке 54 года, 261 день 36 минут и 11 секунд.