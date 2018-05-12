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22:23 (мск), источник: Советский спорт

Гол Черышева на 90-й минуте помог «Вильярреалу» обыграть «Депортиво»

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде обыграл «Депортиво» со счетом 4:2.

Источник: РИА "Новости"

У победителей встречи дубль оформил Самуэль Кастильехо (2-я и 45-я минуты) и по разу отличились Мануэль Тригерос (31) и Денис Черышев (90), а у хозяев поля два мяча забил Борха Валье (58, 88).

Стоит отметить, что Черышев появился на поле на 73-й минуте, выйдя на замену вместо Кастильехо.

«Вильярреал» с 60-ю очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Депортиво» расположился на 18-й строчке, имея в активе 29 очков.

В следующем туре «Желтая субмарина» 19 мая примет мадридский «Реал», а бело-голубые на следующий день на выезде сыграют с «Валенсией».

Депортиво 2:4
Первый тайм: 0:3
Вильярреал
12.05.2018, 19:30 основной раунд: 37-й тур Riazor
Главные тренеры
Кларенс Зеедорф Хавьер Кальеха
Голы
58′ Борха Валье (П. Лукас) 19
88′ Борха Валье (Л.А. Адриан) 19
10 Самуэль Кастильехо (П. Марио Гаспар) 2′
14 Мануэль Тригерос (Пабло Форнальс) 31′
10 Самуэль Кастильехо (Пабло Форнальс) 45′
7 Денис Черышев (К. Бакка) 90+2′
Составы
Рубен Мартинес 13
Корбачо Фернандо Наварро 3
74′ Рауль Редаль Альбентоса 6
Микаэль Крун-Дели 14
Луиш Карлуш Луизинью 16
Перес Мартинес Лукас 7
Лопес Альварес Адриан 15
61′ Борха Валье 19
75′ Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Муджаид Садик 34
67′ Федерико Вальверде 17
Педро Москера 5
22′ 45′ дос Сантос Торрес Гильерме 20
Закария Баккали 18
1 Андрес Серхио Асенхо
2 Перес Марио Гаспар
3 Соберон Альваро Гонсалес
6 Виктор Руис
11 Коста Хорда Хауме
8 Пабло Форнальс
16 Родриго Эрнандес
9 Карлос Бакка
14 Мануэль Тригерос 87′
19 Хави Фуэго
10 Самуэль Кастильехо 73′
7 Денис Черышев
28 Даниэль Раба 61′
18 Никола Сансоне
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
11 Угловые 0
14 Фолы 5
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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