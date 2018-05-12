Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Гол Черышева на 90-й минуте помог «Вильярреалу» обыграть «Депортиво»
В матче 37-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде обыграл «Депортиво» со счетом 4:2.
В матче 37-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде обыграл «Депортиво» со счетом 4:2.
У победителей встречи дубль оформил Самуэль Кастильехо (2-я и 45-я минуты) и по разу отличились Мануэль Тригерос (31) и Денис Черышев (90), а у хозяев поля два мяча забил Борха Валье (58, 88).
Стоит отметить, что Черышев появился на поле на 73-й минуте, выйдя на замену вместо Кастильехо.
«Вильярреал» с 60-ю очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Депортиво» расположился на 18-й строчке, имея в активе 29 очков.
В следующем туре «Желтая субмарина» 19 мая примет мадридский «Реал», а
|Депортиво
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2:4
Первый тайм: 0:3
|Вильярреал
|Кларенс Зеедорф
|Хавьер Кальеха
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|7
|11
|Угловые
|0
|14
|Фолы
|5
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)