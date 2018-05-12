Гол Черышева на 90-й минуте помог «Вильярреалу» обыграть «Депортиво»

Источник: РИА "Новости"

У победителей встречи дубль оформил Самуэль Кастильехо (2-я и 45-я минуты) и по разу отличились Мануэль Тригерос (31) и Денис Черышев (90), а у хозяев поля два мяча забил Борха Валье (58, 88).

Стоит отметить, что Черышев появился на поле на 73-й минуте, выйдя на замену вместо Кастильехо.

«Вильярреал» с 60-ю очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Депортиво» расположился на 18-й строчке, имея в активе 29 очков.