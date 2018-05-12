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12 мая, источник: Vesti.kz

«Атырау» и «Астана» перенесли матч на резервное поле с искусственным газоном

Матч десятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги между «Атырау» и «Астаной» перенесли на резервное поле. Об этом информирует пресс-служба «нефтяников».

«Сегодня (12 мая) на стадионе «Мунайшы» состоялись предматчевые тренировки накануне встречи «Атырау» и «Астаны» в рамках десятого тура чемпионата Казахстана.

К сожалению, наши футболисты и тренеры отметили плохое состояние газона на стадионе. Также качество поля отметили и в «Астане». Специалисты «Атырау» и «Астаны» сошлись во мнении, что текущие проблемы с полем могут резко сказаться на здоровье игроков и нанести им тяжелый вред.

Отметим, что Администрация стадиона «Мунайшы», футбольный клуб «Атырау» прикладывали максимальные усилия для подготовки основной арены к матчу со столичным клубом. Однако, к большому сожалению, на данный момент этого оказалось недостаточно.

Поэтому клубы приняли решение провести встречу на резервном поле, стадионе «Томарлы» с искусственным покрытием, где «Атырау» уже проводил предыдущие домашние матчи чемпионата. Время начала игры остается прежним — 18:30.

Приносим свои извинения всем атырауским любителям футбола и просим с понимаем отнестись к сложившейся трудной ситуации, — говорится в сообщении.

«Футбольный клуб “Астана” благодарит администрацию “Атырау” за принятое решение о переносе встречи на резервный стадион, это решение пойдет во благо обеим командам и болельщикам, которые смогут увидеть качественный футбол в исполнении футболистов двух клубов», — говорится в сообщении столичного клуба.

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"Атырау" и "Астана" перенесли матч на резервное поле с искусственным газоном
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