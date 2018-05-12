«Атырау» и «Астана» перенесли матч на резервное поле с искусственным газоном

«Сегодня (12 мая) на стадионе «Мунайшы» состоялись предматчевые тренировки накануне встречи «Атырау» и «Астаны» в рамках десятого тура чемпионата Казахстана.

К сожалению, наши футболисты и тренеры отметили плохое состояние газона на стадионе. Также качество поля отметили и в «Астане». Специалисты «Атырау» и «Астаны» сошлись во мнении, что текущие проблемы с полем могут резко сказаться на здоровье игроков и нанести им тяжелый вред.

Отметим, что Администрация стадиона «Мунайшы», футбольный клуб «Атырау» прикладывали максимальные усилия для подготовки основной арены к матчу со столичным клубом. Однако, к большому сожалению, на данный момент этого оказалось недостаточно.

Поэтому клубы приняли решение провести встречу на резервном поле, стадионе «Томарлы» с искусственным покрытием, где «Атырау» уже проводил предыдущие домашние матчи чемпионата. Время начала игры остается прежним — 18:30.

Приносим свои извинения всем атырауским любителям футбола и просим с понимаем отнестись к сложившейся трудной ситуации, — говорится в сообщении.