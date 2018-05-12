Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Атырау» и «Астана» перенесли матч на резервное поле с искусственным газоном
Матч десятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Матч десятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
«Сегодня (12 мая) на стадионе «Мунайшы» состоялись предматчевые тренировки накануне встречи «Атырау» и «Астаны» в рамках десятого тура чемпионата Казахстана.
К сожалению, наши футболисты и тренеры отметили плохое состояние газона на стадионе. Также качество поля отметили и в «Астане». Специалисты «Атырау» и «Астаны» сошлись во мнении, что текущие проблемы с полем могут резко сказаться на здоровье игроков и нанести им тяжелый вред.
Отметим, что Администрация стадиона «Мунайшы», футбольный клуб «Атырау» прикладывали максимальные усилия для подготовки основной арены к матчу со столичным клубом. Однако, к большому сожалению, на данный момент этого оказалось недостаточно.
Поэтому клубы приняли решение провести встречу на резервном поле, стадионе «Томарлы» с искусственным покрытием, где «Атырау» уже проводил предыдущие домашние матчи чемпионата. Время начала игры остается прежним — 18:30.
Приносим свои извинения всем атырауским любителям футбола и просим с понимаем отнестись к сложившейся трудной ситуации, — говорится в сообщении.
«Футбольный клуб “Астана” благодарит администрацию “Атырау” за принятое решение о переносе встречи на резервный стадион, это решение пойдет во благо обеим командам и болельщикам, которые смогут увидеть качественный футбол в исполнении футболистов двух клубов», — говорится в сообщении столичного клуба.