Ассистент Моуринью Руи Фариа покинет «МЮ» по окончании сезона

«После долгих размышлений и с тяжелым сердцем я решил, что пришло время двигаться вперёд. Я провёл 17 незабываемых и невероятных лет, но почувствовал, что мне нужно провести некоторое время с семьёй, перед тем как принимать новый вызов в профессиональной карьере.

Благодарю главного тренера, Жозе Моуринью, за то, как он верил в меня все эти годы. Хочу сказать ему спасибо за предоставленную возможность, знания и опыт, но в первую очередь — за дружбу. Также хочу поблагодарить «МЮ» и другие клубы, в которых у меня была привилегия работать все эти годы, — сказал Фариа.