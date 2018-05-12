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21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Ассистент Моуринью Руи Фариа покинет «МЮ» по окончании сезона

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте сообщил, что команду по окончании сезона покинет ассистент главного тренера Руи Фариа, который работал с Жозе Моуринью на протяжении последних 17 лет.

Источник: AFP 2018

«После долгих размышлений и с тяжелым сердцем я решил, что пришло время двигаться вперёд. Я провёл 17 незабываемых и невероятных лет, но почувствовал, что мне нужно провести некоторое время с семьёй, перед тем как принимать новый вызов в профессиональной карьере.

Благодарю главного тренера, Жозе Моуринью, за то, как он верил в меня все эти годы. Хочу сказать ему спасибо за предоставленную возможность, знания и опыт, но в первую очередь — за дружбу. Также хочу поблагодарить «МЮ» и другие клубы, в которых у меня была привилегия работать все эти годы, — сказал Фариа.

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