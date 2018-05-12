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21:33 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Руни попрощался с игроками «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни на сегодняшней тренировке команды попрощался с игроками и работниками клуба, сообщает Sky Sports.

Источник: AP 2018

Отмечается, что Руни пропустит выездной матч 38-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед», который состоится 13 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что 32-летний англичанин согласовал двухлетний контракт с клубом MLS «Ди-Си Юнайтед». Сумма трансфера оценивается в £ 12,5 млн (€ 14 млн).

Руни перешёл в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года. В нынешнем сезоне АПЛ Уэйн забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 31 матче.

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