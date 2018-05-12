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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Все в проплешинах»: тренер «Астаны» пожаловался на катастрофическое состояние поля в Атырау

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян пожаловался на «катастрофическое» состояние поле на стадионе «Мунайшы» в городе Атырау, где им 13 мая предстоит матч казахстанской премьер-лиги против «Атырау».

— Тренировку провели настолько, насколько позволило катастрофическое поле в Атырау. Мало того, что оно неровное, так еще все в проплешинах. Если хотим двигаться вперед и достигать результатов в еврокубках, на таких полях играть нельзя! «Астана» всегда ставит перед собой задачу играть первым номером, но на таком газоне, если его можно так назвать, комбинационный футбол показывать невозможно, плюс мы очень сильно переживаем за здоровье футболистов, причем не только своей команды, но и «Атырау». Да и будем честными, такие поля вредят имиджу всего нашего футбола, иностранцы, которые приезжают к нам, видя такие поля, делают не самую лучшую рекламу нашему футболу.

— Не боитесь ли за лидеров команды в играх на таких полях?

— У нас не такая длинная скамейка запасных, а через полтора месяца нам стартовать в еврокубках, поэтому, конечно мы переживаем за здоровье своих игроков. На мой взгляд, лучше играть на искусственном поле, чем на таком натуральном. Если честно, мне не понятно, почему «Атырау» проводил предыдущие домашние матчи на искусственном поле, а именно перед игрой с нами перешли на «Мунайшы». Я не хочу никого обидеть, но качество газона вызывают очень большие вопросы к комиссии, которая принимает поля и разрешает на них играть в футбол.

— А как сами футболисты отнеслись к полю?

— У нас игроки — настоящие профессионалы, они полны решимости доказать свой уровень и реализовать своё мастерство в победу! Но они тоже понимают, что риск получить травму очень высок, поэтому опасаются за свое здоровье. Мы же понимаем, что футбол — это главный их хлеб. Мы итак из-за травмы потеряли Эрича, Шитова, только восстановились Зайнутдинов, Мужиков, Логвиненко, не хотелось бы, чтобы список травмированных у нас пополнился просто из-за плохого поля, — цитирует Бабаяна пресс-служба «Астаны».

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