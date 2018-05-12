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20:40 (мск), источник: Советский спорт

Левандовски в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Буденслиги

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром бундеслиги. В 30 матчах 29-летний польский нападающий забил 29 голов.

Источник: Reuters

Второе место занял форвард «Фрайбурга» Нильс Петерсен, у которого 15 голов. По 14 мячей забили Марк Ут из «Хоффенхайма», Кевин Фолланд из «Байера» и Никлас Фюллькруг из «Ганновера».

Отметим, что Левандовски выигрывает гонку бомбардиров в бундеслиге в третий раз подряд. В двух предыдущих сезонах он забивал по 30 голов. Всего же с учетом всех турниров Левандовски забил 40 голов в 47 матчах нынешнего сезона.

На его счету также по пять голов в Лиге чемпионов и Кубке Германии и один гол в Суперкубке Германии.

Добавим, что в следующую субботу «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» в финале Кубка Германии.

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