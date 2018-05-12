«Хоффенхайм» ворвался в тройку призеров бундеслиги

Источник: AFP 2018

Чемпионом за несколько туров до финиша в 28-й раз в своей истории стала «Бавария». Серебряные медали достались «Шальке». «Хоффенхайм» завоевал бронзовые медали чемпионата Германии, одержав домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:1.

Покидают высший дивизион «Гамбург» и «Кельн», «Вольфсбург» сыграет в стыковых матчах с третьей командой из второй бундеслиги. Отметим, что «Гамбург» впервые в истории вылетел из бундеслиги.

Добавим, что в Лиге чемпионов в следующем сезоне сыграют «Бавария» «Шальке», «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия».