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19:48 (мск), источник: Советский спорт

«Хоффенхайм» ворвался в тройку призеров бундеслиги

Завершился чемпионат Германии по футболу, в субботу были сыграны матчи заключительного 34-го тура национального первенства.

Источник: AFP 2018

Чемпионом за несколько туров до финиша в 28-й раз в своей истории стала «Бавария». Серебряные медали достались «Шальке». «Хоффенхайм» завоевал бронзовые медали чемпионата Германии, одержав домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:1.

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Покидают высший дивизион «Гамбург» и «Кельн», «Вольфсбург» сыграет в стыковых матчах с третьей командой из второй бундеслиги. Отметим, что «Гамбург» впервые в истории вылетел из бундеслиги.

Добавим, что в Лиге чемпионов в следующем сезоне сыграют «Бавария» «Шальке», «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия».

В Лигу Европы пробился «Байер», занявший пятую строчку в итоговой турнирной таблице. «РБ Лейпцигу» предстоит пройти квалификацию, чтобы пробиться в групповой этап европейского турнира.

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