Полицейские получили ранения в ходе столкновений фанатов перед матчем чемпионата Греции

Встреча между клубами пройдет 12 мая в Афинах, однако болельщики ПАОКа (клуб из города Салоники) стали прибывать на игру заранее. В субботу неизвестные напали на офис ПАОКа, в котором находилось около 150 человек, это привело к столкновению фанатов команд, которое пришлось разнимать полицейским. Сперва правоохранителям удалось взять ситуацию под контроль, однако к вечеру конфликт возобновился, фанаты начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательными смесями, полицейские в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Издание отмечает, что в столкновении приняли участие около 1000 болельщиков, о том, помешает ли инцидент проведению финального матча Кубка страны, не сообщается.



В результате инцидента двое сотрудников службы охраны правопорядка получили ранения. По информации издания, угрозы жизни полицейских нет.