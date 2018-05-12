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12:34 (мск), источник: ТАСС

Полицейские получили ранения в ходе столкновений фанатов перед матчем чемпионата Греции

ТАСС, 12 мая. Стычка между футбольными болельщиками и полицейскими произошла перед матчем чемпионата Греции между АЕКом и ПАОКом, двое правоохранителей получили ранения. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на греческое издание «Прото тему».

Источник: РИА "Новости"

Встреча между клубами пройдет 12 мая в Афинах, однако болельщики ПАОКа (клуб из города Салоники) стали прибывать на игру заранее. В субботу неизвестные напали на офис ПАОКа, в котором находилось около 150 человек, это привело к столкновению фанатов команд, которое пришлось разнимать полицейским. Сперва правоохранителям удалось взять ситуацию под контроль, однако к вечеру конфликт возобновился, фанаты начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательными смесями, полицейские в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Издание отмечает, что в столкновении приняли участие около 1000 болельщиков, о том, помешает ли инцидент проведению финального матча Кубка страны, не сообщается.

В результате инцидента двое сотрудников службы охраны правопорядка получили ранения. По информации издания, угрозы жизни полицейских нет.

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Предыдущая встреча между ПАОКом и АЕКом в рамках 25-го тура чемпионата страны была прервана из-за беспорядков на стадионе с участием болельщиков и президента ПАОКа Ивана Саввиди. Он вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. В результате инцидента ПАОКу было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

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