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12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» хочет продать Манджукича

31-летний хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть итальянскую команду, сообщает Football Italia.

Источник: AP 2018

«Ювентус» попросил трёх различных агентов найти для Манджукича новый клуб, однако реальных предложений пока нет. Сообщается, что сам игрок не удовлетворён своей позицией на поле, а Массимилиано Аллегри недоволен результативностью хорвата.

Нападающему исполняется 32 года в этом месяце и он имеет действующий контракт до 2020 года, продлив его в 2017 году. В нынешнем сезоне Манджукич провёл 41 игру и отметился 10 голами.

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