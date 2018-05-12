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«Ювентус» хочет продать Манджукича
31-летний хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть итальянскую команду, сообщает Football Italia.
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31-летний хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть итальянскую команду, сообщает Football Italia.
«Ювентус» попросил трёх различных агентов найти для Манджукича новый клуб, однако реальных предложений пока нет. Сообщается, что сам игрок не удовлетворён своей позицией на поле, а Массимилиано Аллегри недоволен результативностью хорвата.
Нападающему исполняется 32 года в этом месяце и он имеет действующий контракт до 2020 года, продлив его в 2017 году. В нынешнем сезоне Манджукич провёл 41 игру и отметился 10 голами.