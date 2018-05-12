«Ювентус» хочет продать Манджукича

«Ювентус» попросил трёх различных агентов найти для Манджукича новый клуб, однако реальных предложений пока нет. Сообщается, что сам игрок не удовлетворён своей позицией на поле, а Массимилиано Аллегри недоволен результативностью хорвата.

Нападающему исполняется 32 года в этом месяце и он имеет действующий контракт до 2020 года, продлив его в 2017 году. В нынешнем сезоне Манджукич провёл 41 игру и отметился 10 голами.