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22:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывшая европейская звезда продает кофе и печенье в Калифорнии

Бывший нападающий сборной Турции и «Галатасарая» Хакан Шукюр, эмигрировавший в США в 2015 году отметил, что продает кофе и печенье.

Источник: Reuters

Шукюр после завершения карьеры был избран в турецкий парламент. В декабре 2015-го он покинул родину после обвинений в связях с гюленистами, организовавших попытку переворота в Турции. Сейчас он проживает на территории США, где является совладельцем кофейни.

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— Я бы уже стал министром в Турции, играй «по правилам» и делай то, что мне говорят. Но теперь я продаю кофе в Калифорнии, — приводит Vecernji List слова 46-летнего Шукюра.

Когда я покинул парламент у меня начались проблемы, тогда я решил уехать в США. Турция — это моя страна, я люблю турецкий народ, но СМИ испортили мнение обо мне. Но, может быть, однажды я вернусь на родину, так как тьма не может длиться вечно. В США все иначе, здесь Леброн Джеймс может критиковать президента. Здесь люди чувствуют себя свободными и говорят то, что захотят. В Турции это невозможно.

Напомним, что Шукюр является автором самого быстрого гола в истории чемпионатов мира. В матче за третье место на турнире 2002 года он забил на 11-й секунде в ворота Южной Кореи (3:2). Также игрок является лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной (51 гол).

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