Бывшая европейская звезда продает кофе и печенье в Калифорнии

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Шукюр после завершения карьеры был избран в турецкий парламент. В декабре 2015-го он покинул родину после обвинений в связях с гюленистами, организовавших попытку переворота в Турции. Сейчас он проживает на территории США, где является совладельцем кофейни.

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— Я бы уже стал министром в Турции, играй «по правилам» и делай то, что мне говорят. Но теперь я продаю кофе в Калифорнии, — приводит Vecernji List слова 46-летнего Шукюра.

Когда я покинул парламент у меня начались проблемы, тогда я решил уехать в США. Турция — это моя страна, я люблю турецкий народ, но СМИ испортили мнение обо мне. Но, может быть, однажды я вернусь на родину, так как тьма не может длиться вечно. В США все иначе, здесь Леброн Джеймс может критиковать президента. Здесь люди чувствуют себя свободными и говорят то, что захотят. В Турции это невозможно.