Футболисты «Минска» проиграли «Слуцку» в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи зрители не увидели забитых мячей, а во второй половине представители Слуцка дважды поразили ворота хозяев поля. На 68-й минуте игры счет открыл сербский легионер гостей Милош Николич, через 3 минуты свой 6-й гол забил лучший бомбардир нынешнего первенства Евгений Шикавка — 2:0.
В субботу, 12 мая, состоятся 3 встречи: «Смолевичи» — «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Брест) — «Витебск», «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Еще 3 игры пройдут 13 мая: БАТЭ (Борисов) — «Торпедо» (Минск), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Городея». В последнем матче 7-го тура дебютант высшей лиги минский «Луч» 14 мая примет столичное «Динамо».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ — 18 очков (6 матчей), «Динамо» (Минск) — 14 (6), «Слуцк» — 14 (7), «Витебск» — 11 (6), «Торпедо-БелАЗ» — 11 (6).