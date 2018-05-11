Футболисты «Минска» проиграли «Слуцку» в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи зрители не увидели забитых мячей, а во второй половине представители Слуцка дважды поразили ворота хозяев поля. На 68-й минуте игры счет открыл сербский легионер гостей Милош Николич, через 3 минуты свой 6-й гол забил лучший бомбардир нынешнего первенства Евгений Шикавка — 2:0.