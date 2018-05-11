Зидан: Неймар и Роналду смогут играть вместе

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас я беспокоюсь только о том, что происходит в данный момент. После финала мы поговорим с руководством о следующем сезоне и о том, какие изменения должны произойти. Но сейчас я не могу говорить о Неймаре и других игроках.

Хорошие футболисты всегда совместимы друг с другом. Помню, как говорили, что я и Джоркаефф не сможем играть вместе, но затем мы выиграли чемпионат мира. Хорошие футболисты всегда смогут играть вместе. На поле важна командная химия.