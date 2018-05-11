Зидан: Неймар и Роналду смогут играть вместе
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что у нападающего Криштиану Роналду не будет никаких проблем с тем, чтобы сыграться с форвардом Неймаром, если бразилец перейдёт в мадридский клуб.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что у нападающего Криштиану Роналду не будет никаких проблем с тем, чтобы сыграться с форвардом Неймаром, если бразилец перейдёт в мадридский клуб.
«Сейчас я беспокоюсь только о том, что происходит в данный момент. После финала мы поговорим с руководством о следующем сезоне и о том, какие изменения должны произойти. Но сейчас я не могу говорить о Неймаре и других игроках.
Хорошие футболисты всегда совместимы друг с другом. Помню, как говорили, что я и Джоркаефф не сможем играть вместе, но затем мы выиграли чемпионат мира. Хорошие футболисты всегда смогут играть вместе. На поле важна командная химия.
Я не знаю, ведёт ли «Реал» переговоры о трансфере Неймара. Нас беспокоит то, что происходит сейчас. Я не спрашивал Неймара лично, потому что не участвую в этих вещах. Мы должны закончить нынешний сезон, а обо всём остальном побеспокоимся позже, — цитирует Зидана Goal.