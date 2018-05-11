Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Генгам
Марсель
Футбол. Первый дивизион
12.05
Тамбов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
12.05
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
12.05
Балтика
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
12.05
Енисей
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
12.05
Зенит-2
Шинник
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Олимпийцы дождались Гусева: что изменилось в сборной России
5 вопросов по составу сборной России по футболу на ЧМ-2018
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
20:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан: Неймар и Роналду смогут играть вместе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что у нападающего Криштиану Роналду не будет никаких проблем с тем, чтобы сыграться с форвардом Неймаром, если бразилец перейдёт в мадридский клуб.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас я беспокоюсь только о том, что происходит в данный момент. После финала мы поговорим с руководством о следующем сезоне и о том, какие изменения должны произойти. Но сейчас я не могу говорить о Неймаре и других игроках.

Хорошие футболисты всегда совместимы друг с другом. Помню, как говорили, что я и Джоркаефф не сможем играть вместе, но затем мы выиграли чемпионат мира. Хорошие футболисты всегда смогут играть вместе. На поле важна командная химия.

Я не знаю, ведёт ли «Реал» переговоры о трансфере Неймара. Нас беспокоит то, что происходит сейчас. Я не спрашивал Неймара лично, потому что не участвую в этих вещах. Мы должны закончить нынешний сезон, а обо всём остальном побеспокоимся позже, — цитирует Зидана Goal.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Олимпийцы дождались Гусева: что изменилось в сборной России
5 вопросов по составу сборной России по футболу на ЧМ-2018
Кто возглавит «Зенит»? Ответ — в понедельник
Павел Буре поделился мнением об игре сборной России на ЧМ
Хоккеисты сборной Франции разгромили Австрию на чемпионате мира
«Рома» на пути «Ювентуса». Что смотреть в выходные
Рафаэль Надаль проиграл на грунте впервые за год
Новости
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь