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18:48 (мск), источник: Prosports.kz

Смаков оштрафован за агрессивное поведение в матче КПЛ

В Астане состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт организации.

В ходе заседания были приняты следующие решения:

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За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений шестью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента наложить на ОФ «Футбольный клуб «Иртыш», штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). ОФ «Футбольный клуб «Иртыш» оплатить штраф до 10 июня 2018 года включительно.

За выражение нецензурной бранью в адрес судейской бригады по окончании матча, в соответствии со статьями 53, 10 Дисциплинарного регламента наложить на тренера команды «Иртыш» Варивончик Виталия Александровича штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Варивончик В. А. оплатить штраф до 10 июня 2018 года включительно.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурной брани в адрес судейской бригады, использование пиротехнических средств, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента наложить на ТОО «Областная футбольная команда «Атырау», штраф в размере 200 МРП, что составляет 481 000 (четыреста восемьдесят одна тысяча) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). ТОО «Областная футбольная команда «Атырау» оплатить штраф до 10 июня 2018 года включительно.

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Чемпионат Республики Казахстан, IХ тур

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурной брани в адрес судейской бригады, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента наложить на АО «Областной футбольный клуб «Актобе», штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). АО «Областной футбольный клуб «Актобе» оплатить штраф до 10 июня 2018 года включительно.

За агрессивное и оскорбительное поведение официальных лиц команды «Актобе» в адрес судейской бригады по окончании матча, в соответствии со статьями 53, 10 Дисциплинарного регламента наложить на ассистента главного тренера команды «Актобе» Бадло Петра штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге), на Генерального директора футбольного клуба «Актобе» Смакова Самата — штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Бадло П., Смакову С. оплатить штраф до 10 июня 2018 года включительно.

За грубую игру, выразившуюся в использовании чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента дисквалифицировать игрока команды «Атырау» Эсатова Руслана на два матча. Срок дисквалификации считать с 10 мая 2018 года.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в бросании бутылок с трибуны, выход на поле после окончания матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента наложить на АО «Футбольный клуб «Акжайык», штраф в размере 200 МРП, что составляет 480 100 (четыреста восемьдесят тысяч сто) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). АО «Футбольный клуб «Акжайык» оплатить штраф до 10 июня 2018 года включительно.

За нарушение регламента Чемпионата Республики Казахстан в соответствии со статьями 66,9 Дисциплинарного регламента наложить на АО «Футбольный клуб «Акжайык» наложить санкцию в виде замечания.

Актобе
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