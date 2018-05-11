«Рома» на пути «Ювентуса», последние интриги Бундеслиги, взрывоопасный финал в Греции

Источник: AFP 2018

Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие выходные.

«ЮВЕ» В ШАГЕ ОТ ДУБЛЯ

Если кто-то и способен поставить «Ювентусу» подножку на пути к очередному чемпионскому титулу, так это «Рома». Сокрушительница «Барселоны», потом еще и забившая четыре гола «Ливерпулю». Любопытно, что именно команда Эусебио Ди Франческо положила начало проблемам второго претендента на чемпионство «Наполи», устроив подопечным Маурицио Сарри выволочку в родном Неаполе.

Но в данном случае речь стоит вести лишь об отсрочке празднований «Старой синьоры». У Массимилиано Аллегри даже есть право на ошибку, ведь в заключительном туре в Турин приедет безнадежная и уже попрощавшаяся с серией А «Верона». Так что в турнирном отношении воскресный матч более важен для «Ромы», которой победа гарантирует путевку в Лигу чемпионов. Турину же после кубкового триумфа на римском «Олимпико» достаточно и ничьей, чтобы сделать четвертый подряд «золотой дубль».

КТО ОКАЖЕТСЯ ТРЕТЬИМ ЛИШНИМ?

В бундеслиге не разыграны две последние путевки в Лигу чемпионов, и в споре за них центральным будет матч «Хоффенхайма» и дортмундской «Боруссии». «Шмелям» достаточно не проиграть, чтобы остаться на третьем месте. «Деревенским» желательна победа, потому что они только по дополнительным показателям опережают «Байер». В случае синхронных успехов леверкузенцев и «Хоффенхайма» сразу три команды наберут одинаковое количество очков, причем имеющим худшую разность мячей «аспириновым» требуется обыгрывать дома «Ганновер» с максимально крупным счетом. Теоретически в четверке может финишировать и «Лейпциг», но для этого «быкам» надо выиграть самим и рассчитывать на поражение Леверкузена и победу Дортмунда.

«ЛИВЕРПУЛЬ»: НЕ ОПОЗОРИТЬСЯ ПЕРЕД КИЕВСКИМ ФИНАЛОМ

В Англии после состоявшихся в середине недели доигровок все гораздо проще. «Тоттенхэм» уже в Лиге чемпионов, а неожиданно возродивший надежды своих болельщиков «Челси» сам же все испортил домашней ничьей с «Хаддерсфилдом». Теперь «Ливерпулю» для финиша в первой четверке нужно просто не проиграть на «Энфилде» «Брайтону». Команде, которая уступает всем подряд, но способна, например, победить «МЮ». В общем, Юргену Клоппу нужно не сесть в лужу, а Мохамеду Салаху — забить один гол и стать наконец-то обладателем нового рекорда сезонной результативности английской премьер-лиги.

ГОРЯЧИЙ ФИНАЛ ГРЕЧЕСКОГО КУБКА

В Греции будет повод вспомнить о самом громком скандале сезона, который стоил отстранения от футбола президенту ПАОК Ивану Саввиди. Напомним, что ключевой для определения чемпиона мартовский матч клуба из Салоник против АЕК не был доигран. Судьи на последних минутах отменили гол ПАОК, на поле началась заварушка, а Саввиди был замечен на газоне с огнестрельным оружием.

АЕК получил победу и три очка, а так как апелляция клуба из Салоник была отклонена, «двуглавые орлы» после 24-летней паузы стали чемпионами Греции. ПАОК же так и остался вторым, утешившись путевкой в Лигу чемпионов, но в субботу у него будет возможность отомстить обидчикам уже в финале Кубка Греции. Очень трудно подобрать слова, способные в полной мере оценить, насколько наэлектризована атмосфера перед заключительным матчем сезона. Неудивительно, что обслуживать игру пригласили испанского арбитра Давида Фернандеса Борбалана.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

12 мая, суббота

АЕК — ПАОК. 20.30. Стадион «Спирос Луис»

«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. 16.30. Стадион «Рейн Никар Арена».

«Бетис» — «Севилья». 19.30. Стадион «Бенито Вильямарин».

13 мая, воскресенье

«Рома» — «Ювентус». 21.45. Стадион «Олимпико».