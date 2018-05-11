Неймар уходит из ПСЖ в «Реал». Но это не точно
Очередная глава мыльной оперы о бразильском футболисте.
Очередная глава мыльной оперы о бразильском футболисте.
Что случилось
Да опять вот это все. Снова. Ну сколько можно. Неймар не хочет играть за «ПСЖ». Неймар разочаровался во французском чемпионате, одноклубниках, да вообще в парижской жизни. Неймар хочет вернуться в Примеру. Его отец пытается устроить сына в «Реал». Мадрид готов заплатить любые деньги за бразильца.
Все это мы уже слышали.
Но главная испанская газета, Marca, уверяет, что «начался финальный этап трансферной саги». Мол, вот
Главная мысль: «ПСЖ» и «Реал» уже сейчас достигли «принципиальной договоренности» по трансферу Неймару. Якобы вопрос решен — в следующем сезоне бразилец будет снова играть в Примере. Но вовсе не за «Барселону», а именно за Мадрид. Однако официально о
Какие цифры надо знать о будущем трансфере Неймара
40 миллионов евро в год Неймару предлагают в «Реале».
Это учитывая подписные бонусы. Если говорить
Но эта цифра может возрасти и до 300.
Сейчас Неймар зарабатывает в «ПСЖ» 3 миллиона евро в месяц. Его контракт действует до 2022 года. Сумма отступных в нем не прописана.
В 20 матчах Лиги 1, что Неймар успел сыграть до травмы, он забил ровно 20 голов. Заодно и отдал 16 голевых передач. В случае перехода в «Реал» Неймару обещают премию в 50 тысяч евро за каждый забитый мяч. И 7 миллионов — за звание лучшего бомбардира Примеры.
Это 3-я попытка Флорентино Переса подписать Неймара. Впервые «Реал» хотел купить еще 14-летнего бразильца. Во второй раз мадридцы вели переговоры перед его переходом в, собственно, «Барселону». И вот, третий заход.
Как вообще дела у Неймара?
Да хорошо. Не только потому что он богат, знаменит и талантлив. Но и потому что здоров. 25 февраля форвард получил травму в игре 27-го тура против «Марселя». Врачи сборной Бразилии сразу заверили болельщиков, что повреждение пятой плюсневой кости не помешает Неймару принять участие в чемпионате мира. Однако остаток клубного сезона
Зато неделю назад Неймар вернулся в Париж на частном самолете и прошел углубленное медицинское обследование. Оно показало, что с бразильцем все в порядке. Он уже начал работу в тренажерном зале и набирает форму. «К чемпионату мира Неймар будет в блестящем состоянии. Можете даже не сомневаться», — слова главного тренера сборной Бразилии Тите.
Осталось понять, за какой клуб будет играть Неймар после чемпионата мира.