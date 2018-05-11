Неймар уходит из ПСЖ в «Реал». Но это не точно

Источник: Sport24

Что случилось

Да опять вот это все. Снова. Ну сколько можно. Неймар не хочет играть за «ПСЖ». Неймар разочаровался во французском чемпионате, одноклубниках, да вообще в парижской жизни. Неймар хочет вернуться в Примеру. Его отец пытается устроить сына в «Реал». Мадрид готов заплатить любые деньги за бразильца.

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Все это мы уже слышали. Много-много-много раз.

Но главная испанская газета, Marca, уверяет, что «начался финальный этап трансферной саги». Мол, вот теперь-то Неймар точно уходит из «ПСЖ». И почти точно переходит в «Реал». О как. Marca посвятила очередному «расследованию» первую полосу, СМИ по всему миру перепечатывают материал.

Главная мысль: «ПСЖ» и «Реал» уже сейчас достигли «принципиальной договоренности» по трансферу Неймару. Якобы вопрос решен — в следующем сезоне бразилец будет снова играть в Примере. Но вовсе не за «Барселону», а именно за Мадрид. Однако официально о супер-сделке команды объявят только после чемпионата мира. Мол, сначала Неймару дадут спокойно отыграть ЧМ в России, а уж потом взорвут информационное пространство.

Какие цифры надо знать о будущем трансфере Неймара

40 миллионов евро в год Неймару предлагают в «Реале».

Это учитывая подписные бонусы. Если говорить по-русски, то бразилец будет получать почти 3 миллиарда рублей. Неплохо. Сумма трансфера оценивается минимум в 260 миллионов евро.

Но эта цифра может возрасти и до 300.

Сейчас Неймар зарабатывает в «ПСЖ» 3 миллиона евро в месяц. Его контракт действует до 2022 года. Сумма отступных в нем не прописана.

В 20 матчах Лиги 1, что Неймар успел сыграть до травмы, он забил ровно 20 голов. Заодно и отдал 16 голевых передач. В случае перехода в «Реал» Неймару обещают премию в 50 тысяч евро за каждый забитый мяч. И 7 миллионов — за звание лучшего бомбардира Примеры.

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Это 3-я попытка Флорентино Переса подписать Неймара. Впервые «Реал» хотел купить еще 14-летнего бразильца. Во второй раз мадридцы вели переговоры перед его переходом в, собственно, «Барселону». И вот, третий заход.

Как вообще дела у Неймара?

Да хорошо. Не только потому что он богат, знаменит и талантлив. Но и потому что здоров. 25 февраля форвард получил травму в игре 27-го тура против «Марселя». Врачи сборной Бразилии сразу заверили болельщиков, что повреждение пятой плюсневой кости не помешает Неймару принять участие в чемпионате мира. Однако остаток клубного сезона экс-игрок «Барселоны» пропускает.

Зато неделю назад Неймар вернулся в Париж на частном самолете и прошел углубленное медицинское обследование. Оно показало, что с бразильцем все в порядке. Он уже начал работу в тренажерном зале и набирает форму. «К чемпионату мира Неймар будет в блестящем состоянии. Можете даже не сомневаться», — слова главного тренера сборной Бразилии Тите.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiZtiWCnWKD/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiZtiWCnWKD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Do you recognize him? ? Vous le reconnaissez ? ? . #NeymarJr is back at work at the Ooredoo Training Center ? @neymarjr est de retour au Centre Ooredoo ? . #ParisxNeymar #NJR #PSG #Football #Paris #AllezParis #ICICESTPARIS</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/psg/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Paris Saint-Germain</a> (@psg) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-05T16:03:32+00:00">5 Май 2018 в 9:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.