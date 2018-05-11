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18:03 (мск), источник: Sport24

Неймар уходит из ПСЖ в «Реал». Но это не точно

Очередная глава мыльной оперы о бразильском футболисте.

Источник: Sport24

Что случилось

Да опять вот это все. Снова. Ну сколько можно. Неймар не хочет играть за «ПСЖ». Неймар разочаровался во французском чемпионате, одноклубниках, да вообще в парижской жизни. Неймар хочет вернуться в Примеру. Его отец пытается устроить сына в «Реал». Мадрид готов заплатить любые деньги за бразильца.

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Все это мы уже слышали. Много-много-много раз.

Но главная испанская газета, Marca, уверяет, что «начался финальный этап трансферной саги». Мол, вот теперь-то Неймар точно уходит из «ПСЖ». И почти точно переходит в «Реал». О как. Marca посвятила очередному «расследованию» первую полосу, СМИ по всему миру перепечатывают материал.

Главная мысль: «ПСЖ» и «Реал» уже сейчас достигли «принципиальной договоренности» по трансферу Неймару. Якобы вопрос решен — в следующем сезоне бразилец будет снова играть в Примере. Но вовсе не за «Барселону», а именно за Мадрид. Однако официально о супер-сделке команды объявят только после чемпионата мира. Мол, сначала Неймару дадут спокойно отыграть ЧМ в России, а уж потом взорвут информационное пространство.

Какие цифры надо знать о будущем трансфере Неймара

40 миллионов евро в год Неймару предлагают в «Реале».

Это учитывая подписные бонусы. Если говорить по-русски, то бразилец будет получать почти 3 миллиарда рублей. Неплохо. Сумма трансфера оценивается минимум в 260 миллионов евро.

Но эта цифра может возрасти и до 300.

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Сейчас Неймар зарабатывает в «ПСЖ» 3 миллиона евро в месяц. Его контракт действует до 2022 года. Сумма отступных в нем не прописана.

В 20 матчах Лиги 1, что Неймар успел сыграть до травмы, он забил ровно 20 голов. Заодно и отдал 16 голевых передач. В случае перехода в «Реал» Неймару обещают премию в 50 тысяч евро за каждый забитый мяч. И 7 миллионов — за звание лучшего бомбардира Примеры.

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Это 3-я попытка Флорентино Переса подписать Неймара. Впервые «Реал» хотел купить еще 14-летнего бразильца. Во второй раз мадридцы вели переговоры перед его переходом в, собственно, «Барселону». И вот, третий заход.

Как вообще дела у Неймара?

Да хорошо. Не только потому что он богат, знаменит и талантлив. Но и потому что здоров. 25 февраля форвард получил травму в игре 27-го тура против «Марселя». Врачи сборной Бразилии сразу заверили болельщиков, что повреждение пятой плюсневой кости не помешает Неймару принять участие в чемпионате мира. Однако остаток клубного сезона экс-игрок «Барселоны» пропускает.

Зато неделю назад Неймар вернулся в Париж на частном самолете и прошел углубленное медицинское обследование. Оно показало, что с бразильцем все в порядке. Он уже начал работу в тренажерном зале и набирает форму. «К чемпионату мира Неймар будет в блестящем состоянии. Можете даже не сомневаться», — слова главного тренера сборной Бразилии Тите.

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Осталось понять, за какой клуб будет играть Неймар после чемпионата мира.

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