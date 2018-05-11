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17:18 (мск), источник: Vesti.kz

Степень тяжести травмы вратаря «Астаны» Эрича станет известна после обследования в Германии

Вратарь «Астаны» Ненад Эрич повредил колено в выездном матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги с «Шахтером» в Темиртау. Несмотря на повреждение, он доиграл до конца встречу, завершившуюся минимальной победой карагандинского клуба (1:0), передает корреспондент Vesti.kz.

Есть подозрения, что Эрич повредил крестообразные связки колена, что должно выявить более углубленное обследование в Германии, куда он вылетит в ближайшее время. Таким образом предстоящий матч десятого тура с «Атырау» в нефтяной столице снова проведет Александр Мокин, отыгравший последнюю игру с «Кызыл-Жар СК» (2:0).

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Отметим, что за «Астану» в нынешнем сезоне в качестве третьего вратаря заявлен воспитанник усть-каменогорского футбола 23-летний Станислав Павлов, находившийся с 2012-го по 2016-й год в системе «Актобе», а в прошлом сезоне он числился в костанайском «Тоболе».

Эрич выступает за «Астану» с 2011 года. За это время выиграл со столичным клубом четыре чемпионских титула (2014, 2015, 2016, 2017), а также по два раза
становился обладателем Кубка Казахстана (2012, 2016) и Суперкубка страны (2015, 2018).

Летом 2014 года Эрич получил казахстанское гражданство, что позволило ему дебютировать за сборную Казахстана под руководством Юрия Красножана 18 февраля 2015 года в Турции в товарищеском матче с Молдавией (1:1). Свою вторую игру за сборную вратарь провел 22 марта этого года, когда помог победить Венгрию (3:2) в товарищеской встрече.

Добавим, пять матчей десятого тура КПЛ пройдут 13 мая. Встретятся «Тобол» — «Кайрат», «Шахтер» — «Иртыш», «Кызыл-Жар СК» — «Кайсар», «Атырау» — «Астана», «Актобе» — «Акжайык». 14-го числа сыграют «Жетысу» — «Ордабасы».

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