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«Реал Сосьедад» заменит эмблему на футболках на фото клубной легенды
34-летний полузащитник «Реал Сосьедада» Хаби Прието завершает карьеру после этого сезона.
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34-летний полузащитник «Реал Сосьедада» Хаби Прието завершает карьеру после этого сезона.
Клуб решил достойно отметить уход футболиста, игравшего за команду с 2000 года. В матче с «Леганесом» на футболках команды клубная эмблема будет заменена на фото Хаби Прието.
Прието провел всю карьеру в одном клубе, он сыграл за «Сосьедад» более 530 матчей. Игра с «Леганесом» будет для него последней в карьере.