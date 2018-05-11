«Реал Сосьедад» заменит эмблему на футболках на фото клубной легенды

Клуб решил достойно отметить уход футболиста, игравшего за команду с 2000 года. В матче с «Леганесом» на футболках команды клубная эмблема будет заменена на фото Хаби Прието.



Прието провел всю карьеру в одном клубе, он сыграл за «Сосьедад» более 530 матчей. Игра с «Леганесом» будет для него последней в карьере.