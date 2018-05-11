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15:58 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Манчестер Юнайтед» получит 149 млн фунтов английского ТВ. Это больше всех в АПЛ

The Daily Mail посчитал, сколько денег получат клубы английской премьер-лиги от каналов Sky Sports и BT Sport.

Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» заработал на полтора миллионов фунтов больше, чем чемпион «Манчестер Сити»: английские каналы показали 28 матчей «МЮ» в прямом эфире и 25 матчей «Сити».

Топ-5 команд в АПЛ по заработанным деньгам от телевидения:

1. «Манчестер Юнайтед» — 148,9 млн.

2. «Манчестер Сити» — 147,4 млн.

3. «Ливерпуль» — 143,9 млн.

4. «Тоттенхэм» — 143,5 млн.

5. «Арсенал» — 141,1 млн.

Отметим, что занявший 20-е, последнее место в АПЛ «Вест Бромвич» заработал 95 млн фунтов.

Манчестер Юнайтед
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