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«Манчестер Юнайтед» получит 149 млн фунтов английского ТВ. Это больше всех в АПЛ
The Daily Mail посчитал, сколько денег получат клубы английской
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The Daily Mail посчитал, сколько денег получат клубы английской
«Манчестер Юнайтед» заработал на полтора миллионов фунтов больше, чем чемпион «Манчестер Сити»: английские каналы показали 28 матчей «МЮ» в прямом эфире и 25 матчей «Сити».
Топ-5 команд в АПЛ по заработанным деньгам от телевидения:
1. «Манчестер Юнайтед» — 148,9 млн.
2. «Манчестер Сити» — 147,4 млн.
3. «Ливерпуль» — 143,9 млн.
4. «Тоттенхэм» — 143,5 млн.
5. «Арсенал» — 141,1 млн.
Отметим, что занявший 20-е, последнее место в АПЛ «Вест Бромвич» заработал 95 млн фунтов.