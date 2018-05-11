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15:55 (мск), источник: Прессбол

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский может возглавить брестское «Динамо»

Брестское «Динамо» рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера команды: российского специалиста Андрея Чернышова и главкома «Витебска» Сергея Ясинского.

Как рассказал источник, выбор кандидата будет зависеть от стратегии, которое выберет новое руководство клуба. В пользу Чернышова говорит большой опыт работы, в том числе и за рубежом. Ясинский привлек боссов «Динамо» симпатичной и атакующей игрой, которые его команды культивируют, а также знанием специфики белорусского футбола.

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Чернышов до 2017 года возглавлял «Спартак» из Суботице. В последнем сезоне под его руководством команда заняло десятое место в сербской суперлиге. Ясинский возглавляет «Витебск». Его команда заняла восьмое место в прошлом сезоне, а сейчас после шести туров расположилась на четвертой строчке в таблице. Вчера, 11 мая, «Динамо» покинул чешский тренер Радослав Латал. Возможно, это связано с вмешательством руководства клуба в вопрос формирования состава команды. При Латале брестчане выиграли Суперкубок, вышли в финал Кубка, но в чемпионате занимают 12-е место. Пока что обязанности главного тренера «Динамо» исполняет спортивный директор клуба Сергей Ковальчук, отмечает by.tribuna.com.

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