Защитник «Болтона» подарил болельщику куртку и забыл в ней кошелек и обручальное кольцо

После победы над «Ноттингем Форрест» в последнем туре чемпионшипа Литтл подарил свою куртку фану «Болтона». Позже футболист обнаружил, что оставил в ней обручальное кольцо и кошелек.



Литтл написал о потере в твиттере, а болельщик, обнаружив кольцо и кошелек в кармане куртки, отправил сообщение в группу болельщиков «Болтона» в фейсбуке. Вскоре Литтл вернул себе потерянные вещи.



Победа «Болтона» в последнем туре чемпионшипа спасла команду от вылета во вторую лигу.