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14:00 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Защитник «Болтона» подарил болельщику куртку и забыл в ней кошелек и обручальное кольцо

Игрок «Болтона» Марк Литтл едва не стал жертвой собственной щедрости.

Источник: РИА "Новости"

После победы над «Ноттингем Форрест» в последнем туре чемпионшипа Литтл подарил свою куртку фану «Болтона». Позже футболист обнаружил, что оставил в ней обручальное кольцо и кошелек.

Литтл написал о потере в твиттере, а болельщик, обнаружив кольцо и кошелек в кармане куртки, отправил сообщение в группу болельщиков «Болтона» в фейсбуке. Вскоре Литтл вернул себе потерянные вещи.

Победа «Болтона» в последнем туре чемпионшипа спасла команду от вылета во вторую лигу.

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