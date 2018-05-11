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Защитник «Болтона» подарил болельщику куртку и забыл в ней кошелек и обручальное кольцо
Игрок «Болтона» Марк Литтл едва не стал жертвой собственной щедрости.
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Игрок «Болтона» Марк Литтл едва не стал жертвой собственной щедрости.
После победы над «Ноттингем Форрест» в последнем туре чемпионшипа Литтл подарил свою куртку фану «Болтона». Позже футболист обнаружил, что оставил в ней обручальное кольцо и кошелек.
Литтл написал о потере в твиттере, а болельщик, обнаружив кольцо и кошелек в кармане куртки, отправил сообщение в группу болельщиков «Болтона» в фейсбуке. Вскоре Литтл вернул себе потерянные вещи.
Победа «Болтона» в последнем туре чемпионшипа спасла команду от вылета во вторую лигу.