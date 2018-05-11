Нобл ткнул пальцами в лицо Погба

Во втором тайме в одном из эпизодов полузащитник «МЮ» Поль Погба дважды сфолил на игроках «Вест Хэма». Марк Нобл в ответ толкнул француза в грудь и ткнул ему пальцами в лицо.



Оба футболиста получили по желтой карточке. После матча, завершившегося вничью 0:0, они помирились.