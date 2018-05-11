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Нобл ткнул пальцами в лицо Погба
В матче «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» едва не вспыхнула драка.
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В матче «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» едва не вспыхнула драка.
Во втором тайме в одном из эпизодов полузащитник «МЮ» Поль Погба дважды сфолил на игроках «Вест Хэма». Марк Нобл в ответ толкнул француза в грудь и ткнул ему пальцами в лицо.
Оба футболиста получили по желтой карточке. После матча, завершившегося вничью 0:0, они помирились.