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12:49 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Нобл ткнул пальцами в лицо Погба

В матче «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» едва не вспыхнула драка.

Источник: Reuters

Во втором тайме в одном из эпизодов полузащитник «МЮ» Поль Погба дважды сфолил на игроках «Вест Хэма». Марк Нобл в ответ толкнул француза в грудь и ткнул ему пальцами в лицо.

Оба футболиста получили по желтой карточке. После матча, завершившегося вничью 0:0, они помирились.

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