Вывел «Динамо» в Европу, выиграл Суперкубок. Чем белорусским болельщикам запомнится Радослав Латал
В четверг чешский специалист покинул пост главного тренера брестского «Динамо».
В четверг чешский специалист покинул пост главного тренера брестского «Динамо».
В канун Нового года Радослав Латал возглавил «бело-голубых». Спустя пять неполных месяцев ему указали на дверь. Пока исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Ковальчук, руководивший командой пару лет назад. После шести туров динамовцы из Бреста, которых перед стартом чемпионата Беларуси рассматривали как одного из главных претендентов на золотые награды, занимают в турнирной таблице одиннадцатое место с шестью очками.
А мы пока пробуем вспомнить, чем же запомнился коуч.
Не нашел подход к Павлу Савицкому
Минувшей зимой вечно перспективный форвард «Немана» всем на удивление переехал в Брест. В шести матчах чемпионата 23-летний футболист забил три мяча и пока является лучшим бомбардиром команды. Только вот в последних играх Савицкий не блистает, проводит на поле все меньше минут, а
Выиграл Суперкубок Беларуси
Первый трофей нынешнего сезона достался брестчанам. В матче за Суперкубок «Динамо» разобралось с БАТЭ (2:1). Перед матчем чех рассказывал, что нашел слабые стороны борисовчан: «Мы видели три матча БАТЭ в Турции. Проанализировали их слабые стороны. Хотим это использовать против них». А позже пояснил: «Мы заметили, что прессинг игроки БАТЭ начинают втроем. Обычно между ними возникает пространство, которое можно использовать. Мы всегда ждали возможностей для этого. У нас было много возможностей забить еще больше мячей. Не получилось». Действительно в той встрече Бресту удавалось многое. Но повторить успех в чемпионате не получилось. Спустя месяц БАТЭ взял реванш (2:0). Видимо, команде Дулуба удалось устранить те самые слабые стороны.
Вывел Брест в Европу
В начале мая брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Беларуси, где встретится с БАТЭ. Это означает, что брестчане автоматически становятся участниками ближайшего розыгрыша Лиги Европы. «В первую очередь жду матч в чемпионате страны: сконцентрируемся именно на нем, потому что мы должны нашим болельщикам ввиду последних результатов», — сказал Латал сразу после ответного матча полуфинала с «Днепром».
А теперь о раскладах. Если 19 мая Кубок Беларуси выиграет брестское «Динамо», то команда получит пропуск во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы. Минское «Динамо» и «Шахтер» в этом случае стартуют с 1-го раунда.
А если Кубок достанется БАТЭ, то во 2-й квалификационный раунд попадет минское «Динамо», а с 1-го раунда начнут свой путь «Шахтер» и брестское «Динамо».
Стоит добавить, что в минувшем розыгрыше Лиги Европы брестчане проиграли во втором квалификационном раунде «Альтаху».
Проводил
Русский язык специалист полноценно выучить так и не успел. Все
Фото: Александр Шичко
Дмитрий НОВИК