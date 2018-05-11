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12:14 (мск), источник: Прессбол

Вывел «Динамо» в Европу, выиграл Суперкубок. Чем белорусским болельщикам запомнится Радослав Латал

В четверг чешский специалист покинул пост главного тренера брестского «Динамо».

В канун Нового года Радослав Латал возглавил «бело-голубых». Спустя пять неполных месяцев ему указали на дверь. Пока исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Ковальчук, руководивший командой пару лет назад. После шести туров динамовцы из Бреста, которых перед стартом чемпионата Беларуси рассматривали как одного из главных претендентов на золотые награды, занимают в турнирной таблице одиннадцатое место с шестью очками.

А мы пока пробуем вспомнить, чем же запомнился коуч.

Не нашел подход к Павлу Савицкому

Минувшей зимой вечно перспективный форвард «Немана» всем на удивление переехал в Брест. В шести матчах чемпионата 23-летний футболист забил три мяча и пока является лучшим бомбардиром команды. Только вот в последних играх Савицкий не блистает, проводит на поле все меньше минут, а экс-рулевой «Динамо» и вовсе разносит его на пресс-конференциях: «Савицкий еще в предыдущем матче не играл так, как от него требуется. А сегодня его вообще не было видно. В первом тайме правого фланга у нас не было. А когда вместо Савицкого вышел Фамейе, игра там оживилась. У Джоэля были моменты. А с Савицким будет отдельный разговор. И ему будет сказано все, что необходимо». Спустя две недели ситуация повторилась: «Недоволен Савицким на тренировках. Если так будет продолжаться, то и ситуация будет складываться так дальше». Любопытно, что работа с европейскими тренерами Павлу дается непросто. Помним ситуацию в «Ягеллонии», где Савицкий не попадал даже в заявку. Предположим, что в «Немане» футболисту оказывали тепличные условия и делались поблажки, на которые не каждый наставник пойдет. Тем более, когда в твоей команде есть еще и Милевский.

Источник: Прессбол

Выиграл Суперкубок Беларуси

Первый трофей нынешнего сезона достался брестчанам. В матче за Суперкубок «Динамо» разобралось с БАТЭ (2:1). Перед матчем чех рассказывал, что нашел слабые стороны борисовчан: «Мы видели три матча БАТЭ в Турции. Проанализировали их слабые стороны. Хотим это использовать против них». А позже пояснил: «Мы заметили, что прессинг игроки БАТЭ начинают втроем. Обычно между ними возникает пространство, которое можно использовать. Мы всегда ждали возможностей для этого. У нас было много возможностей забить еще больше мячей. Не получилось». Действительно в той встрече Бресту удавалось многое. Но повторить успех в чемпионате не получилось. Спустя месяц БАТЭ взял реванш (2:0). Видимо, команде Дулуба удалось устранить те самые слабые стороны.

Вывел Брест в Европу

В начале мая брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Беларуси, где встретится с БАТЭ. Это означает, что брестчане автоматически становятся участниками ближайшего розыгрыша Лиги Европы. «В первую очередь жду матч в чемпионате страны: сконцентрируемся именно на нем, потому что мы должны нашим болельщикам ввиду последних результатов», — сказал Латал сразу после ответного матча полуфинала с «Днепром».

А теперь о раскладах. Если 19 мая Кубок Беларуси выиграет брестское «Динамо», то команда получит пропуск во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы. Минское «Динамо» и «Шахтер» в этом случае стартуют с 1-го раунда.

А если Кубок достанется БАТЭ, то во 2-й квалификационный раунд попадет минское «Динамо», а с 1-го раунда начнут свой путь «Шахтер» и брестское «Динамо».

Стоит добавить, что в минувшем розыгрыше Лиги Европы брестчане проиграли во втором квалификационном раунде «Альтаху».

Источник: Прессбол

Проводил пресс-конференции с переводчиком

Русский язык специалист полноценно выучить так и не успел. Все пресс-конференции тренер проводил неизменно с переводчиком. А вот на тренировках изъяснялся с подопечными сам. «Надеюсь освоить русский, — говорил Латал сразу после перехода в “Динамо”. — Собственно, уже начал — месяц занимаюсь с преподавателем. Он чех, но отлично говорит по-русски. Ну и в школе я пять лет изучал этот язык. Рос-то еще в социалистической Чехословакии. Нам русский казался не таким уж сложным. Помню, как изучали азбуку. Я в основном получал двойки и тройки — а высшим баллом была единица, у нас такая же система оценок, как в Германии. Кстати, когда приехал в Гливице, быстро освоил польский — уже через два месяца давал на нем интервью. Надеюсь, скоро смогу общаться с прессой и на русском». Планам сбыться уже не суждено.

Источник: Прессбол

Фото: Александр Шичко

Дмитрий НОВИК

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 Вывел "Динамо" в Европу, выиграл Суперкубок. Чем белорусским болельщикам запомнится Радослав Латал
Формула любви. Почему работа Латала в брестском "Динамо" рождает много неудобных вопросов
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