Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей! Что с ним творится?

Источник: AFP 2018

Откуда взялась дисквалификация на 16 матчей?

В чемпионате Турции потрясающая концовка — за два тура до финиша сразу четыре команды претендуют на золотые медали. После 32 матчей лидирует «Галатасарай», набравший 69 очков, его преследуют «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир» (по 66 очков), а также «Бешикташ» (65). При этом в Лигу чемпионов попадают две команды, так что борьба за второе место не менее горячая, чем за первое.

На прошлой неделе «Истанбул Башакшехир» принимал в матче 32-го тура «Сивасспор». Игра на стамбульском стадионе имени Фатиха Терима, возглавляющего, кстати, «Галатасарай», завершилась вничью — 1:1. Естественно, этот результат категорически не устраивал хозяев. Тем более они пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола своего голкипера Волкана Бабаджана. Ещё через две минуты случился тот самый скандальный эпизод, из-за которого Арда Туран заработал удаление и «бан».

Экс-полузащитник «Барселоны» потерял мяч на бровке, после чего стал предъявлять претензии ассистенту главного арбитра. По мнению Турана, он пропустил фол со стороны игрока «Сивасспора». Арда произнёс в адрес лайнсмена такие слова, которые мы не смогли бы опубликовать при всём желании, а затем ещё и толкнул его. Судья Ясар Кемал без раздумий достал из кармана красную карточку.

10 мая Федерация футбола Турции рассмотрела «дело Турана». Игроку влепили дисквалификацию на 16 матчей (10 за толчок лайнсмена, по три — за брань в сторону главного судьи и угрозы). Таким образом, звезда «Истанбул Башакшехир» пропустит два оставшихся тура нынешнего сезона и значительную часть следующего чемпионата. Помимо того, Арда оштрафован на 7,7 тыс. евро.

Как экс-игрок «Барсы» вообще оказался в неизвестной команде?

«Истанбул Башакшехир» — далеко не самый известный турецкий клуб. Он был основан в 1990 году, дебютировал в Суперлиге в 2007-м, а в прошлом чемпионате добился лучшего результата в своей короткой истории, заняв второе место. Дважды доходил до финала Кубка Турции, где уступал. В последние три сезона выступает в еврокубках.

Об амбициях и финансовых возможностях клуба из Стамбула можно судить по его составу. Помимо Турана за «Истанбул Башакшехир» играют такие известные люди, как Эмре Белезоглу (капитан), Гёкхан Инлер, Гаэль Клиши и Эммануэль Адебайор (лучший снайпер). В центре обороны в игре с «Сивасспором» действовала связка хорошо нам знакомых защитников Александр Епуряну — Мануэл Да Кошта.

31-летний полузащитник вернулся на родину в январе 2018-го. Он мог перейти в родной «Галатасарай», но выбрал «Истанбул Башакшехир». Турецкий клуб взял игрока сборной в аренду у «Барселоны» на 2,5 года. По условиям договора, Арда заработает 6 млн евро плюс бонусы, а «Барса» имеет право продать его в любое трансферное окно и заплатить «Истанбул Башакшехир» небольшую часть со сделки. Новичок забил в первом же матче за новую команду, однако на этом его свершения на футбольном поле, в общем-то, закончились. У Турана 11 матчей в Суперлиге, два гола и одна голевая передача.

Это первый случай, когда Арда Туран вляпался в скандал?

Туран принадлежал «Барселоне» с лета 2015 года. Полузащитник был куплен у «Атлетико» за 34 млн евро, но из-за ограничений, наложенных ФИФА на каталонский клуб, получил право играть вместе с Лионелем Месси только в 2016-м. Карьера в «Барсе» у турецкого футболиста не сложилась. По информации испанских СМИ, ещё до начала нынешнего сезона на Турана стали оказывать давление, чтобы он побыстрее покинул сине-гранатовых, тем не менее аренда состоялась лишь в январе.

Конфликт с судьёй — не первый скандал с участием Арды за последнее время. Год назад полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной после того, как повздорил с журналистом турецкой газеты Milliyet. Туран оскорбил журналиста и схватил его за шею.

В августе 2017-го возглавивший сборную Турции Мирча Луческу уговорил Арду вернуться в национальную команду, чтобы помочь ей в отборочном цикле ЧМ-2018. Туран сыграл с Украиной, Хорватией и Исландией, однако ничего особенного не показал.