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10:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «ПСЖ» не намерен продавать Неймара

«ПСЖ» не собирается расставаться с бразильским нападающим Неймаром, сообщает Marca. Ранее появилась информация о возможности его перехода в «Реал».

Источник: AP 2018

По данным издания, руководство «ПСЖ» намерено сохранить игрока. В клубе уверены, что слухи о «Реале» исходят от тех, кто хочет заработать на сделке миллионы долларов. Руководство парижан отрицает наличие предложений, но отмечает, что в любом случае отвергнет их.

— Мы не устанавливали цену на Неймара, потому что Неймар не продается, — сказал источник в клубе. — Это глупость. Шансы договориться о его трансфере нулевые.

26-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 20 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции и забил 19 мячей при 15 голевых передачах. Значительную часть сезона он пропустил из-за травы. Ранее сообщалось, что его отец намерен добиться трансфера в «Реал».

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