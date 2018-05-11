СМИ: «ПСЖ» не намерен продавать Неймара

Источник: AP 2018

По данным издания, руководство «ПСЖ» намерено сохранить игрока. В клубе уверены, что слухи о «Реале» исходят от тех, кто хочет заработать на сделке миллионы долларов. Руководство парижан отрицает наличие предложений, но отмечает, что в любом случае отвергнет их.

— Мы не устанавливали цену на Неймара, потому что Неймар не продается, — сказал источник в клубе. — Это глупость. Шансы договориться о его трансфере нулевые.