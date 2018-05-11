СМИ: «ПСЖ» не намерен продавать Неймара
«ПСЖ» не собирается расставаться с бразильским нападающим Неймаром, сообщает Marca. Ранее появилась информация о возможности его перехода в «Реал».
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«ПСЖ» не собирается расставаться с бразильским нападающим Неймаром, сообщает Marca. Ранее появилась информация о возможности его перехода в «Реал».
По данным издания, руководство «ПСЖ» намерено сохранить игрока. В клубе уверены, что слухи о «Реале» исходят от тех, кто хочет заработать на сделке миллионы долларов. Руководство парижан отрицает наличие предложений, но отмечает, что в любом случае отвергнет их.
— Мы не устанавливали цену на Неймара, потому что Неймар не продается, — сказал источник в клубе. — Это глупость. Шансы договориться о его трансфере нулевые.
26-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 20 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции и забил 19 мячей при 15 голевых передачах. Значительную часть сезона он пропустил