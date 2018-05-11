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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Дзадза покинет «Валенсию» и вернётся в Серию А

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза может вернуться в Серию А этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Reuters

Испанской команде предстоит принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Для успешного участия в турнире, руководство «Валенсии» планирует провести масштабную трансферную компанию, но для этого им придётся расстаться с несколькими футболистами.

«Валенсия» приобрела Дзадзу за € 17 млн у «Ювентуса» и намерена выручить при продаже не менее € 30 млн.

В услугах итальянского форварда активно интересуются «Торино», «Милан» и «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Симоне Дзадзы 12 голов в 31 матче Примеры.

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