Источник: Дзадза покинет «Валенсию» и вернётся в Серию А

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Испанской команде предстоит принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Для успешного участия в турнире, руководство «Валенсии» планирует провести масштабную трансферную компанию, но для этого им придётся расстаться с несколькими футболистами.

«Валенсия» приобрела Дзадзу за € 17 млн у «Ювентуса» и намерена выручить при продаже не менее € 30 млн.

В услугах итальянского форварда активно интересуются «Торино», «Милан» и «Наполи».