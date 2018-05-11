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08:53 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала о женском футболе

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду выступит в роли исполнительного продюсера телесериала о женском футболе, сообщает Hollywood Reporter.

Источник: AFP 2018

Социальная сеть Facebook сделала заказ на футбольную драму, в которой исполнительным продюсером должен стать Роналду. В сериале, сценарий к которому напишут создатели «Мемфис Бит» (Memphis Beat) Лиз Гарсия и Джо Харто, действие развернется вокруг школьной команды в штате Нью-Йорк.

«В свободное время я люблю смотреть качественные телепередачи. Для меня стать исполнительным продюсером сериала — потрясающий опыт, особенно учитывая то, какие талантливые люди будут неустанно трудиться, чтобы проект был реализован. История моей жизни имеет много общего со взлетами и падениями, которые предстоит пережить команде в сериале», — сказал 33-летний португальский форвард.

Роналду — пятикратный обладатель награды «Золотой мяч», чемпион Европы, четырехкратный победитель Лиги чемпионов.

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