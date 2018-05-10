Моуринью: Не особо рад второму месту, это не в моей природе

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«Мы стали второй лучшей командой в АПЛ. В нынешнем сезоне за победу в этом фантастическом турнире боролись шесть команд. Я не особо рад второму месту, потому что это не в моей природе. Но когда мы поняли, что не сможем выиграть титул, нашей задачей было финишировать вторыми, и сегодня мы сделали это.

Не хочу критиковать игру. В перерыве матча с «Брайтоном» я сказал, что мы проиграем, а сегодня сказал, что победим. Я ошибался, но считаю, что мы положительно провели эту игру. На 80-й минуте мы начали думать, что очка будет достаточно, поэтому просто доиграли матч.