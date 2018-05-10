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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Не особо рад второму месту, это не в моей природе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат выездного матча 31-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).

Источник: Reuters

«Мы стали второй лучшей командой в АПЛ. В нынешнем сезоне за победу в этом фантастическом турнире боролись шесть команд. Я не особо рад второму месту, потому что это не в моей природе. Но когда мы поняли, что не сможем выиграть титул, нашей задачей было финишировать вторыми, и сегодня мы сделали это.

Не хочу критиковать игру. В перерыве матча с «Брайтоном» я сказал, что мы проиграем, а сегодня сказал, что победим. Я ошибался, но считаю, что мы положительно провели эту игру. На 80-й минуте мы начали думать, что очка будет достаточно, поэтому просто доиграли матч.

Теперь наша цель — набрать больше 80 очков в этом сезоне. Майкл Кэррик будет капитаном на «Олд Траффорд» в последнем матче в своей карьере. Давид де Хеа будет отдыхать, а Серхио Ромеро получит возможность сыграть. Я могу внести изменения, — цитирует Моуринью BBC.

Вест Хэм Юнайтед 0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
10.05.2018, 21:45 основной раунд: 31-й тур London Stadium
Главные тренеры
Дэвид Мойес Жозе Моуринью
Составы
Сан Мигель дель Кастильо Адриан 13
Аарон Крессуэлл 3
Пабло Сабалета 5
Анджело Огбонна 21
Шейку Куяте 8
Мануэль Ланцини 10
88′ Марк Нобл 16
Жоау Мариу 18
Деклан Райс 41
Марко Арнаутович 7
66′ Артур Масуаку 26
Энди Кэрролл 9
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг
23 Люк Шоу
6 Поль Погба 88′
21 Андер Агуэра Эррера
39 Скотт Мактоминэй
25 Антонио Валенсия 90′
3 Эрик Байи
7 Алексис Санчес 90′
18 Эшли Янг
14 Джесси Лингард 74′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 16
2 Удары в створ 6
1 Угловые 6
12 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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