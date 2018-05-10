Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«МЮ» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и гарантировал себе второе место в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Вест Хэм Юнайтед» в перенесённом матче 31-го тура английской
«Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Вест Хэм Юнайтед» в перенесённом матче 31-го тура английской
Благодаря ничьей «Манчестер Юнайтед» набрал 78 очков и гарантировал себе второе место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона, «Вест Хэм» (39) — на 15-й строчке.
В последнем туре чемпионата «красные дьяволы» на своём поле примут «Уотфорд», лондонский клуб дома сыграет с «Эвертоном». Обе встречи состоятся 13 мая.
|Вест Хэм Юнайтед
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Манчестер Юнайтед
|Дэвид Мойес
|Жозе Моуринью
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)