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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и гарантировал себе второе место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Вест Хэм Юнайтед» в перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и закончилась со счётом 0:0.

Источник: Reuters

Благодаря ничьей «Манчестер Юнайтед» набрал 78 очков и гарантировал себе второе место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона, «Вест Хэм» (39) — на 15-й строчке.

В последнем туре чемпионата «красные дьяволы» на своём поле примут «Уотфорд», лондонский клуб дома сыграет с «Эвертоном». Обе встречи состоятся 13 мая.

Вест Хэм Юнайтед 0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
10.05.2018, 21:45 основной раунд: 31-й тур London Stadium
Главные тренеры
Дэвид Мойес Жозе Моуринью
Составы
Сан Мигель дель Кастильо Адриан 13
Аарон Крессуэлл 3
Пабло Сабалета 5
Анджело Огбонна 21
Шейку Куяте 8
Мануэль Ланцини 10
88′ Марк Нобл 16
Жоау Мариу 18
Деклан Райс 41
Марко Арнаутович 7
66′ Артур Масуаку 26
Энди Кэрролл 9
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг
23 Люк Шоу
6 Поль Погба 88′
21 Андер Агуэра Эррера
39 Скотт Мактоминэй
25 Антонио Валенсия 90′
3 Эрик Байи
7 Алексис Санчес 90′
18 Эшли Янг
14 Джесси Лингард 74′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 16
2 Удары в створ 6
1 Угловые 6
12 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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