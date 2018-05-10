Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.05
Вест Хэм Юнайтед0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
9.05
Челси1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
9.05
Тоттенхэм Хотспур1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
9.05
Манчестер Сити3
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
9.05
Севилья3
Реал2
Футбол. Зарубежный
21:45
Генгам
Марсель
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
14Последнее класико в карьере Иньесты завершилось вничью
10 мая, источник: Чемпионат.com

Во Франции утверждают, что «ПСЖ» ожидает санкций от УЕФА за нарушение правил ФФП

В руководстве «ПСЖ» ожидают, что клуб попадёт под санкции УЕФА по итогам расследования организации по части соответствия парижан правилам финансового фэйр-плей, сообщает L’Equipe.

Источник: AFP 2018

По информации издания, в «ПСЖ» обеспокоены возможным негативным исходом расследования УЕФА в связи с давлением на организацию со стороны некоторых европейских топ-клубов. Ожидается, что вердикт будет вынесен до конца июня.

Следственная палата УЕФА инстанции по финансовому контролю клубов 1 сентября начала официальное расследование в отношении «ПСЖ» по поводу соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей. Расследование должно дать ответ на вопрос о соответствии финансовой политики парижского клуба критериям безубыточности в свете его приобретений на трансферном рынке летом 2017 года.

Напомним, прошлым летом «ПСЖ» выделил рекордные в истории футбола € 222 млн на приобретение Неймара, а также усилил состав, пригласив защитников Дани Алвеса и Юри Берчичи, а также нападающего Килиана Мбаппе.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею
«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе второе место в АПЛ
Хет-трик Макдэвида принес сборной Канады крупную победу на ЧМ
Георгий Черданцев: Не завидую Черчесову — эта сборная слабейшая
11 мая станет решающим днем для карьеры Манчини в «Зените»
Майское обострение: ЦСКА и «Реал» сыграют в полуфинале Евролиги
В команде Сироткина начались зачистки: интриги Гран-при Испании
Новости
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь