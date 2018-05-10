Во Франции утверждают, что «ПСЖ» ожидает санкций от УЕФА за нарушение правил ФФП
В руководстве «ПСЖ» ожидают, что клуб попадёт под санкции УЕФА по итогам расследования организации по части соответствия парижан правилам финансового
В руководстве «ПСЖ» ожидают, что клуб попадёт под санкции УЕФА по итогам расследования организации по части соответствия парижан правилам финансового
По информации издания, в «ПСЖ» обеспокоены возможным негативным исходом расследования УЕФА в связи с давлением на организацию со стороны некоторых европейских
Следственная палата УЕФА инстанции по финансовому контролю клубов 1 сентября начала официальное расследование в отношении «ПСЖ» по поводу соответствия клуба правилам финансового
Напомним, прошлым летом «ПСЖ» выделил рекордные в истории футбола € 222 млн на приобретение Неймара, а также усилил состав, пригласив защитников Дани Алвеса и Юри Берчичи, а также нападающего Килиана Мбаппе.