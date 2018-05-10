Во Франции утверждают, что «ПСЖ» ожидает санкций от УЕФА за нарушение правил ФФП

Источник: AFP 2018

По информации издания, в «ПСЖ» обеспокоены возможным негативным исходом расследования УЕФА в связи с давлением на организацию со стороны некоторых европейских топ-клубов. Ожидается, что вердикт будет вынесен до конца июня.

Следственная палата УЕФА инстанции по финансовому контролю клубов 1 сентября начала официальное расследование в отношении «ПСЖ» по поводу соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей. Расследование должно дать ответ на вопрос о соответствии финансовой политики парижского клуба критериям безубыточности в свете его приобретений на трансферном рынке летом 2017 года.