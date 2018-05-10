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10 мая, источник: ТАСС

«Фенербахче» с Нойштедтером проиграл «Акхисару» в финале Кубка Турции по футболу

ТАСС, 10 мая. «Акхисар» победил «Фенербахче» со счетом 3:2 в финале Кубка Турции по футболу. Встреча прошла в городе Диярбакыр.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Мигел Лопеш (32-я минута), Абдул Сиссоко (70), Элдер Барбоза (81), у стамбульской команды отличились Фернандао (56) и Соуза Диас (86). Защитник сборной России Роман Нойштедтер провел весь матч за «Фенербахче».

Обладатель Кубка Турции выступит в раунде плей-офф Лиги Европы. Для «Акхисара», который базируется в одноименном городе, этот титул стал первым в истории. В чемпионате Турции клуб после 32 туров занимает 14-е место, находясь в трех очках от зоны вылета.

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«Фенербахче» пробился в финал Кубка страны после бойкота доигровки ответного полуфинального матча со стороны «Бешикташа». Ответная игра турнира, которая прошла 19 апреля на домашней арене «Фенербахче», была прервана на 58-й минуте при счете 0:0 из-за беспорядков. Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш получил рассечение головы, из-за чего специалист был госпитализирован, кроме того, повреждения получили несколько сотрудников «Бешикташа». В первом матче между командами была зафиксирована ничья — 2:2.

Позднее на заседании Федерации футбола Турции было принято решение, что матч должен быть доигран 3 мая при пустых трибунах, также «Фенербахче» обязан будет заплатить штраф в размере $236,5 тыс. и провести три матча без зрителей. Болельщики «Бешикташа» призывали клуб бойкотировать игру, поскольку они сочли решение федерации неуважительным по отношению к их команде.

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