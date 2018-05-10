Роналду станет супергероем
Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал героем новой анимационной серии индийской мультипликационной компании. Об этом сообщается на сайте проекта.
Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал героем новой анимационной серии индийской мультипликационной компании. Об этом сообщается на сайте проекта.
Роналду будет участвовать в проекте, который занимается производством различной анимационной продукции, включая комиксы, игры и цифровой контент. «Криштиану Роналду своим стремлением, трудолюбием и выдающейся игрой вдохновил миллионы людей по всему миру. Он реально существующий супергерой поколения», — сказал глава компании Шарад Деваражан.
Сам футболист также прокомментировал участие в проекте. «Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои», — отметил форвард.
В феврале 2018-го анимационная студия Pixar рассказала о планах выпустить мультфильм, в котором главными героями выступят футболисты «Барселоны». Представители каталонской команды заявили, что это позволит повысить узнаваемость клубного бренда.