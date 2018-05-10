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«Брюгге» без Габулова победил «Шарлеруа» в матче чемпионата Бельгии
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Брюгге» нанес поражение «Шарлеруа» в матче
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Брюгге» нанес поражение «Шарлеруа» в матче
Встреча, состоявшаяся на поле «Шарлеруа», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Руд Вормер (64-я минута), Ханс Ванакен (71) и Йелле Воссен (73). У хозяев отличился Кавех Резаи (18, с пенальти). Российский голкипер «Брюгге» Владимир Габулов остался на скамейке запасных, ворота команды защищал Итан Хорват.
«Брюгге», в активе которого 45 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата, «Шарлеруа» (33) идет четвертым.