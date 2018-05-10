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19:23 (мск), источник: Р-Спорт

Арда Туран отстранен на 16 матчей за нападение на судью

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на арбитра в матче чемпионата Турции с «Сивасспором», сообщает АФП.

Источник: AFP 2018

Встреча состоялась 4 мая в Стамбуле и завершилась со счетом 1:1, гости отыгрались в добавленное ко втором тайму время. Туран, получивший в концовке игры красную карточку, наказан дисквалификацией на 10 матчей за нападение на лайнсмена, на три встречи — за оскорбление рефери, еще на три — за угрозы в его адрес. Футболист также оштрафован на 39 тысяч лир (9 200 долларов). Туран спорил с судьей и толкнул его двумя руками.

«Истанбул» арендовал Турана у «Барселоны» в январе текущего года. 31-летний хавбек провел 11 матчей за столичную команду в чемпионате Турции, забил два гола.

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