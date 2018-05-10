Арда Туран отстранен на 16 матчей за нападение на судью

Встреча состоялась 4 мая в Стамбуле и завершилась со счетом 1:1, гости отыгрались в добавленное ко втором тайму время. Туран, получивший в концовке игры красную карточку, наказан дисквалификацией на 10 матчей за нападение на лайнсмена, на три встречи — за оскорбление рефери, еще на три — за угрозы в его адрес. Футболист также оштрафован на 39 тысяч лир (9 200 долларов). Туран спорил с судьей и толкнул его двумя руками.