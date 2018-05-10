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Ибрагимович сыграл предсказателя будущего в шоу Джеймса Кордена
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович принял участие в юмористическом
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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович принял участие в юмористическом
Корден и Ибрагимович сняли скетч, в котором Златан играет роль машины, предсказывающей будущее.
В самом шоу Ибрагимович рассказал о своем памятнике, который изготавливают в Швеции.