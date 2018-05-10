Бельерин рассказал, что ему помогает веганская диета

Ранее бывший форвард «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Алан Бразил заявил, что в плохой форме игрока виновата веганская диета.



«Когда речь заходит о литературе по питанию, все настроены классически: “Тебе нужны молоко, яйца, мясо”. Но на самом деле можно получить тоже самое количество белка, углеводов и витаминов из растительной пищи.



Когда-то я мог спать, выключая звонивший будильник по 20 раз. Затем я же внезапно стал вставать в 7 утра», — рассказал Бельерин.