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17:42 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бельерин рассказал, что ему помогает веганская диета

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин ответил на критику в свой адрес.

Источник: Reuters

Ранее бывший форвард «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Алан Бразил заявил, что в плохой форме игрока виновата веганская диета.

«Когда речь заходит о литературе по питанию, все настроены классически: “Тебе нужны молоко, яйца, мясо”. Но на самом деле можно получить тоже самое количество белка, углеводов и витаминов из растительной пищи.

Когда-то я мог спать, выключая звонивший будильник по 20 раз. Затем я же внезапно стал вставать в 7 утра», — рассказал Бельерин.

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