Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Бельерин рассказал, что ему помогает веганская диета
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин ответил на критику в свой адрес.
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин ответил на критику в свой адрес.
Ранее бывший форвард «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Алан Бразил заявил, что в плохой форме игрока виновата веганская диета.
«Когда речь заходит о литературе по питанию, все настроены классически: “Тебе нужны молоко, яйца, мясо”. Но на самом деле можно получить тоже самое количество белка, углеводов и витаминов из растительной пищи.