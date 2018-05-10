Игроки «Барселоны» вышли на поле в футболках с именами матерей

Игроки вышли на поле в футболках с именами матерей вместо своих фамилий. Так они отдали дань уважения своим мамам.



В Испании в первое воскресенье мая отмечается День матери. Во многих других странах он отмечается во второе воскресенье мая. Возможно, поэтому «Барселона» выбрала матч с «Вильярреалом» для такой акции.