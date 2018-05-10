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16:55 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Игроки «Барселоны» вышли на поле в футболках с именами матерей

Футболисты «Барселоны» провели трогательную акцию перед матчем с «Вильярреалом» (5:1).

Источник: AP 2018

Игроки вышли на поле в футболках с именами матерей вместо своих фамилий. Так они отдали дань уважения своим мамам.

В Испании в первое воскресенье мая отмечается День матери. Во многих других странах он отмечается во второе воскресенье мая. Возможно, поэтому «Барселона» выбрала матч с «Вильярреалом» для такой акции.

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