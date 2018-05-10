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15:33 (мск), источник: Vesti.kz

Аршавину вручили награду «Лучший игрок апреля в КПЛ»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин получил награду «Лучший игрок апреля» в премьер-лиге, сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

Приз Аршавину перед домашним матчем девятого тура с «Ордабасы» (2:0) вручил президент ПФЛК Олжас Абраев.

Ранее ПФЛК провела голосование среди главных тренеров по определению лучшего игрока апреля. В итоге Аршавин набрал 51 очко, опередив полузащитников «Астаны» Марина Томасова и Бахтиера Зайнутдинова — по 14 и 18 баллов соответственно.

В апреле Аршавин за четыре матча в КПЛ забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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