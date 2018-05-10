Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Аршавину вручили награду «Лучший игрок апреля в КПЛ»
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин получил награду «Лучший игрок апреля» в
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин получил награду «Лучший игрок апреля» в
Приз Аршавину перед домашним матчем девятого тура с «Ордабасы» (2:0) вручил президент ПФЛК Олжас Абраев.
Ранее ПФЛК провела голосование среди главных тренеров по определению лучшего игрока апреля. В итоге Аршавин набрал 51 очко, опередив полузащитников «Астаны» Марина Томасова и Бахтиера Зайнутдинова — по 14 и 18 баллов соответственно.
В апреле Аршавин за четыре матча в КПЛ забил три мяча и отдал три голевые передачи.