Тренер «Суонси Сити» Карвальял покинет пост по окончании сезона

По информации агентства, совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с португальским специалистом, который завершается летом, после поражения «лебедей» от «Саутгемптона» в перенесенном матче 31-го тура английской премьер-лиги.

Встреча «Суонси» — «Саутгемптон» прошла на поле валлийской команды во вторник, 8 мая и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. После этого матча «Суонси», идущий в «зоне вылета» на 18-й строчке, отстает за тур до конца сезона от занимающего 17-е место «Саутгемптона» на 3 очка и сохраняет только теоретические шансы на то, чтобы избежать вылета из элиты английского футбола.