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15:28 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Суонси Сити» Карвальял покинет пост по окончании сезона

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный тренер валлийского футбольного клуба «Суонси Сити» Карлуш Карвальял покинет свой пост по окончании сезона, сообщает «Би-би-си».

Источник: Reuters

По информации агентства, совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с португальским специалистом, который завершается летом, после поражения «лебедей» от «Саутгемптона» в перенесенном матче 31-го тура английской премьер-лиги.

Встреча «Суонси» — «Саутгемптон» прошла на поле валлийской команды во вторник, 8 мая и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. После этого матча «Суонси», идущий в «зоне вылета» на 18-й строчке, отстает за тур до конца сезона от занимающего 17-е место «Саутгемптона» на 3 очка и сохраняет только теоретические шансы на то, чтобы избежать вылета из элиты английского футбола.

Как отмечается, в последнее время Карвальял вел переговоры с клубом о продлении соглашения, но теперь руководство «Суонси» приняло решение о расставании со специалистом. Карвальял возглавлял «Суонси» с декабря 2017 года.

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