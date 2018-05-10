Тренер «Суонси Сити» Карвальял покинет пост по окончании сезона
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный тренер валлийского футбольного клуба «Суонси Сити» Карлуш Карвальял покинет свой пост по окончании сезона, сообщает «Би-би-си».
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный тренер валлийского футбольного клуба «Суонси Сити» Карлуш Карвальял покинет свой пост по окончании сезона, сообщает «Би-би-си».
По информации агентства, совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с португальским специалистом, который завершается летом, после поражения «лебедей» от «Саутгемптона» в перенесенном матче 31-го тура английской
Встреча «Суонси» — «Саутгемптон» прошла на поле валлийской команды во вторник, 8 мая и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. После этого матча «Суонси», идущий в «зоне вылета» на 18-й строчке, отстает за тур до конца сезона от занимающего 17-е место «Саутгемптона» на 3 очка и сохраняет только теоретические шансы на то, чтобы избежать вылета из элиты английского футбола.
Как отмечается, в последнее время Карвальял вел переговоры с клубом о продлении соглашения, но теперь руководство «Суонси» приняло решение о расставании со специалистом. Карвальял возглавлял «Суонси» с декабря 2017 года.