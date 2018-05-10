Когда угадали, или на ком держится «Тобол»

Также тренерский штаб не просчитался с новыми футболистами. Во всяком случае все девять мячей в девяти турах забили пришедшие в команду в период межсезонья игроки. Три мяча на счету украинца Антона Шиндера, по два гола в активе казахстанцев Таната Нусербаева и Бауыржана Турысбека, также по разу отличились воспитанник павлодарского футбола Максим Федин и полузащитник сборной Грузии Джаба Канкава. Ни один другой клуб КПЛ не имеет такого результата среди своих новичков.

В зимнее трансферное окно «Тобол» пригласил десять новых футболистов, не считая вернувшегося в команду Виктора Дмитренко. Также в межсезонье костанайский клуб возглавил казахстанский тренер Владимир Никитенко, известный по работе в «Кайрате», «Кайсаре», «Актобе», «Атырау» и в других командах КПЛ.

Более подробно с турнирным положением «Тобола» можно ознакомиться по этой ссылке. Следующий матч в чемпионате костанайцы проведут на своем поле с «Кайратом» 13 мая.