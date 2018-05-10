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11:38 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Ювентус» отметил четвертую победу подряд в Кубке Италии

Лидер чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Милан в Кубке Италии — 4:0.

Источник: Reuters

Для «Юве» это 4-я победа подряд и 13-я в клубной истории. Игроки, тренеры и сотрудники клуба отпраздновали завоевание нового трофея в раздевалке.

Отметим, Джанлуиджи Буффон, Андреа Бардзальи, Джорджо Кьеллини, Штефан Лихтштайнер, Клаудио Маркизио и Квадво Асамоа выиграли Кубок Италии в 4-й раз подряд.

13 мая «Ювентус» сыграет на «Стадио Олимпико» с «Ромой». Для 7-й победы подряд в чемпионате команде Массимилиано Аллегри хватит одного очка.

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