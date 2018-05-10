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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Арсенал» впервые за 34 года пропустил больше 50 голов в чемпионате Англии

Лондонский «Арсенал» проиграл «Лестеру» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Келечи Ихеаначо (14-я минута), Джейми Варди (76 — с пенальти) и Рияд Марез (90).

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У «Арсенала» отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (53). Гости с 15-й минуты играли вдесятером после удаления Константиноса Маврапаноса.

«Лестер» с 47 очками занимает девятое место в чемпионате Англии, «Арсенал» с 60 баллами идет шестым.

Как отмечает Opta, второй и третий мячи стали для «канониров» 50-м и 51-м, пропущенными в этом розыгрыше премьер-лиги — больше всех среди топ-7 клубов лиги. «Арсенал» не пропускал больше 50 мячей с сезона-1983/84. Тогда «канониры» пропустили 60 голов. В том сезоне, как и в текущем, команда заняла шестое место в турнирной таблице.

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