«Арсенал» впервые за 34 года пропустил больше 50 голов в чемпионате Англии
Лондонский «Арсенал» проиграл «Лестеру» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Лондонский «Арсенал» проиграл «Лестеру» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Келечи Ихеаначо (14-я минута), Джейми Варди (76 — с пенальти) и Рияд Марез (90).
У «Арсенала» отличился
«Лестер» с 47 очками занимает девятое место в чемпионате Англии, «Арсенал» с 60 баллами идет шестым.
Как отмечает Opta, второй и третий мячи стали для «канониров» 50-м и 51-м, пропущенными в этом розыгрыше