«Арсенал» впервые за 34 года пропустил больше 50 голов в чемпионате Англии

Как отмечает Opta, второй и третий мячи стали для «канониров» 50-м и 51-м, пропущенными в этом розыгрыше премьер-лиги — больше всех среди топ-7 клубов лиги. «Арсенал» не пропускал больше 50 мячей с сезона-1983/84. Тогда «канониры» пропустили 60 голов. В том сезоне, как и в текущем, команда заняла шестое место в турнирной таблице.