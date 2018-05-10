Моуринью: «Манчестер Юнайтед» не хочет продавать Погба

Ранее СМИ сообщали, что отношения между Моуринью и Погба, которым, по слухам, интересуются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», в последнее время ухудшились, и португальский специалист не возражает против продажи Погба уже в ближайшее трансферное окно.

«Я думаю, он будет здесь в следующем сезоне, по моим ощущениям. Я могу заверить, что не хочу его ухода, и что клуб не хочет его продавать. Также могу заверить, что ни он, ни его агент или какой-либо клуб не обращались к нам (по поводу трансфера). В данный момент для меня он остался в клубе», — сказал Моуринью, которого цитирует telegraph.co.uk.