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11:00 (мск), источник: Р-Спорт

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» не хочет продавать Погба

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что манкунианцы планируют сохранить в команде полузащитника команды Поля Погба.

Источник: AP 2018

Ранее СМИ сообщали, что отношения между Моуринью и Погба, которым, по слухам, интересуются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», в последнее время ухудшились, и португальский специалист не возражает против продажи Погба уже в ближайшее трансферное окно.

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«Я думаю, он будет здесь в следующем сезоне, по моим ощущениям. Я могу заверить, что не хочу его ухода, и что клуб не хочет его продавать. Также могу заверить, что ни он, ни его агент или какой-либо клуб не обращались к нам (по поводу трансфера). В данный момент для меня он остался в клубе», — сказал Моуринью, которого цитирует telegraph.co.uk.

«МЮ» летом 2016 года заплатил итальянскому «Ювентусу» за переход Погба 105 миллионов евро.

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