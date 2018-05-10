«Барселона» нашла замену Андресу Иньесте

Источник: AP 2018

По информации издания, руководство «сине-гранатовых» видит в 26-летнем игроке замену Андресу Иньесте, который покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона. Трансферная стоимость Жоржиньо оценивается в 40 миллионов евро.

В «Барселоне» считают, что воспитанник «Вероны» обладает прекрасной техникой и встроится в игру каталонцев. Футболист имеет итальянское гражданство и не подпадет под лимит игроков не из Европы, что тоже является плюсом, информирует Sport.es.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.