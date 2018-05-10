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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» нашла замену Андресу Иньесте

Каталонская «Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Наполи» и сборной Италии по футболу Жоржиньо, сообщает Sky Sports.

Источник: AP 2018

По информации издания, руководство «сине-гранатовых» видит в 26-летнем игроке замену Андресу Иньесте, который покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона. Трансферная стоимость Жоржиньо оценивается в 40 миллионов евро.

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В «Барселоне» считают, что воспитанник «Вероны» обладает прекрасной техникой и встроится в игру каталонцев. Футболист имеет итальянское гражданство и не подпадет под лимит игроков не из Европы, что тоже является плюсом, информирует Sport.es.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, Иньеста является воспитанником «Барселоны». Вместе с каталонским клубом полузащитник восемь раз становился победителем чемпионата Испании, четыре раза — Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Кубок Испании и семь раз — Суперкубок страны. В составе сборной Испании футболист также становился чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).

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