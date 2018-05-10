На трибунах становится громче

Впрочем, что касается матча «Кайрат» — «Ордабасы», то, думается, этот поединок собрал бы достаточно внушительное количество болельщиков даже в том случае, если бы проводился в рабочий понедельник — день, как известно, тяжелый. Оба соперника не без оснований претендуют в КПЛ на самые высокие места, и поклонников что у одной команды, что у другой, предостаточно. Однако перед игрой в Алматы оппоненты оказались не совсем в равных условиях.

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После фактического добровольного отказа руководства шымкентского клуба от представления государства на еврокубковой арене психологическая обстановка в коллективе далека от идеальной, и главному тренеру команды Георги Дерменджиеву очень сложно должным образом настраивать своих подопечных на игру. В южной столице южане старательно сопротивлялись хозяевам поля — но, по большому счету, не более того. «Кайрат» победил на классе. Которого, казалось бы, у «Ордабасы» в наличии не катастрофически меньше…

«Астана» на том же самом классе взяла верх на своем поле над «Кызыл-Жаром СК». Достаточно неожиданно в этом поединке у столичной дружины возникли некоторые проблемы. Нет, не с игрой вовсе — моментов для взятий чужих ворот чемпион страны четырех последних сезонов создал изрядное количество. Трудности нарисовались с их реализацией. До поры до времени «Астане» никак не удавалось заставить мяч пересечь линию ворот северян, и многие уже начали думать о назревающей сенсации. Вот только сербский Деспот оказался решительно против потери очков его командой в матче с этим соперником. И, выйдя на замену, в концовке встречи Джордже на пару с другим балканцем Марином Томасовым соорудили пару неплохих взятий ворот петропавловцев.

«Кайсар» одержал вторую «сухую» крупную победу кряду — на этот раз над «Шахтером». Что любопытно, ничего в игре «волков» кардинально за последнее время не изменилось, — просто они начали реализовывать создаваемые моменты. Вернее, — хотя бы малую их часть. По факту, игра с карагандинцами могла бы закончиться и с куда более убедительным счетом в пользу хозяев. Горняки продолжают оставаться одной из самых неоднозначных дружин Премьер-Лиги — очки она, вроде бы, набирает стабильно, но проблем как в игре команды, так и с ее исполнителями на конкретных позициях, мягко говоря, хватает.

Сумел вырвать победу на последних секундах павлодарского матча «Тобол». Строго говоря, костанайцы выглядели в этой игре несколько лучше хозяев поля, — однако не настолько, чтобы заслуживать явной победы. Наставникам обеих команд нужно еще много над чем работать в игре своих подопечных, чтобы они могли более-менее достойно представлять Казахстан в квалификации Лиги Европы. Впрочем, в Павлодаре, создается впечатление, не слишком-то и стремятся к такой цели. Во всяком случае, увольнять по ходу сезона главного тренера, не имея твердых договоренностей с его преемником, — это, конечно, нонсенс. В настоящее время командой уже второй матч руководит «и.о.» Дмитрий Кузнецов, которому такая не слишком привлекательная приставка уверенности в работе явно не добавляет. Что и отражается на игре выступающих под его началом футболистов.

«Западное дерби» в Уральске завершилось боевой ничьей. Открыв счет уже в дебюте поединка, в дальнейшем атыраусцы старались сохранить добытое преимущество, хотя и сами время от времени огрызались достаточно остро. И, до поры до времени, несмотря на отчаянные попытки хозяев поля отыграться, нефтяникам удавалось вести в счете. Однако в середине второй сорокапятиминутки уральцы сравняли счет, а вскоре гости остались вдесятером. Тем не менее, и в меньшинстве игроки «Атырау» оказались вполне конкурентоспособны, и ничью с выезда увезли.

Такой же счет был зафиксирован и в Актобе, где увидеть победу своих любимцев на День Победы народу пришло немало. Однако «Жетысу» с подобным исходом соглашаться вовсе не намеревался. Пропустив под занавес первого тайма, семиреченцы отыгрались в самом начале второго, и, в целом, гости чувствовали себя в этом матче на чужой территории вполне уверенно. Чаши определяющих победителя весов могли склониться в данной игре как в одну сторону, так и в другую, но в итоге застыли вровень. Пожалуй, — справедливо.