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09:35 (мск), источник: Советский спорт

«Реал» по-прежнему претендует на голкипера «Ромы»

Вратарь «волков» Алисон Бекер может покинуть серию А в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

Источник: AFP 2018

По информации источника, мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить игрока, который может обойтись в 70 млн евро.

Отмечается, что руководство «Ромы» готово удвоить зарплату голкиперу до 3 млн евро, если тот согласится продлить соглашение до 2023 года.

Напомним, Алисон выступает за «Рому» с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии голкипер пропустил 28 мячей в 36 матчах.

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