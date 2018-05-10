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«Реал» по-прежнему претендует на голкипера «Ромы»
Вратарь «волков» Алисон Бекер может покинуть серию А в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.
Вратарь «волков» Алисон Бекер может покинуть серию А в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.
По информации источника, мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить игрока, который может обойтись в 70 млн евро.
Отмечается, что руководство «Ромы» готово удвоить зарплату голкиперу до 3 млн евро, если тот согласится продлить соглашение до 2023 года.
Напомним, Алисон выступает за «Рому» с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии голкипер пропустил 28 мячей в 36 матчах.