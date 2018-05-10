Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Манчестер Сити» установил три рекорда английской премьер-лиги
«Манчестер Сити» в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» побил три рекорда английской футбольной
«Манчестер Сити» в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» побил три рекорда английской футбольной
В перенесенном матче 31-го тура команда тренера Пепа Гвардиолы дома обыграла «Брайтон» со счетом 3:1 и обновила рекорды
«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне досрочно завоевал титул победителей английской