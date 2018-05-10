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08:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Манчестер Сити» установил три рекорда английской премьер-лиги

«Манчестер Сити» в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» побил три рекорда английской футбольной премьер-лиги, сообщается в микроблоге клуба в Twitter.

Источник: AP 2018

В перенесенном матче 31-го тура команда тренера Пепа Гвардиолы дома обыграла «Брайтон» со счетом 3:1 и обновила рекорды премьер-лиги по количеству очков (97), побед (31) и забитых голов (105) за один сезон.

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«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне досрочно завоевал титул победителей английской премьер-лиги. Ранее «горожане» под руководством испанского специалиста выиграли Кубок английской лиги.

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