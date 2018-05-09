Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Максим Галкин исполнил мечту 4-летнего сына
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Севилья3
Реал2
Футбол. Зарубежный
9.05
Манчестер Сити3
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
9.05
Тоттенхэм Хотспур1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
9.05
Лестер3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
9.05
Челси1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
9.05
Барселона5
Вильярреал1
Футбол. Кубок России
9.05
Тосно2
Авангард К1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира
Не тот Джанлуиджи. Ошибки Доннаруммы принесли «Юве» Кубок Италии
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
18Как Каррера Карпина переиграл
01:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Без Роналду «Реал» жалок

«Королевский клуб» лишь на последних минутах избежал разгрома в Севилье, уступив 2:3.

Источник: Спорт-Экспресс

ВТОРОЙ ЗАХОД

«Севилья» в этом сезоне отличается особенным тренерским непостоянством. Эдуардо Бериссо, который мужественно встретил 1:5 в Москве от «Спартака», был уволен в конце декабря, Винченцо Монтелла, сменивший аргентинца и дошедший с севильцами до ¼ финала Лиги чемпионов, прихлопнув по пути «МЮ», продержался до последних чисел апреля. Третьим специалистом, принявшим «Севилью», стал Хоакин Капаррос, для которого это уже второй приезд в столицу Андалусии — первый заход был в самом начале XXI века, с 2000 по 2005 год. Именно при Капарросе начал работу спортивным директором легендарный Мончи и взошли звезды Хосе Антонио Рейеса и Серхио Рамоса, с которым новый старый тренер южан тепло поздоровался перед началом встречи.

БЕЗЗВЕЗДНЫЙ «РЕАЛ»

Через несколько дней после класико и за две недели до финала Лиги чемпионов в Киеве Зинедину Зидану меньше всего хотелось подвергать риску игроков основы. В заявку мадридцев на матч на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» не вошли Навас, Варан, Марселу, Кроос, Модрич, Бэйл и Криштиану Роналду. Хорошая проверка для ближайшего резерва «сливочных», особенно, против сверхмотивированной «Севильи» — Капаррос, приняв команду после серии из девяти матчей без побед, сразу же выиграл дома в дебютной встрече у «Реал Сосьедад» (1:0). Для продолжения борьбы за место в еврокубках ему нужно было побеждать еще один «Королевский клуб».

ДВА ВЫПАДА ДО ПЕРЕРЫВА

По праву хозяев севильцы активнее начали игру. Экспериментальная линия обороны гостей (Эрнандез, Серхио Рамос, Вальехо, Начо) быстро начала трещать по швам — центральная зона «Реала» (Каземиру, Себальос, Ковачич) не успевала страховать своих защитников. В середине первого тайма классная комбинация «Севильи» закончилась скидкой на Бен Йеддера, который, поставив спину Рамосу, вышел на ударную позицию и покатил мяч мимо Касильи. Хозяева не сбавили оборотов и до перерыва забили еще раз — Н'Зонзи не смог точно пробить после паса Бен Йеддера, зато отдал передачу на Лаюна, и тот вогнал мяч в пустую «девятку».

НЕУДАЧНИК РАМОС

Несмотря на встречу и объятия с Капарросом, с хорошей стороны запомнить эту игру Рамосу вряд ли удастся. Во-первых, капитана «Реала» по традиции освистал стадион — севильцы так и не простили ему до сих пор тот переезд в Мадрид 13 лет назад. Во-вторых, когда защитнику гостей во втором тайме представилась идеальная возможность отыграть один год с одиннадцатиметровой отметки, он от души влепил мяч в перекладину. Наконец, в-третьих, Рамос еще и умудрился отметиться автоголом, срезав в свои ворота прострел-удар Меркадо. Уже в добавленное время он, правда, реализовал-таки еще один пенальти, сделав счет 2:3 — незадолго до этого один гол отыграл Майораль, — но спасти «Реал» от поражения не сумел.

СЧАСТЛИВЧИК КАПАРРОС

«Севилья» заслуженно победила и во втором матче под руководством Капарроса и вскочила на седьмую строчку в таблице, дающую право на Лигу Европы. Теперь для нее главное — не пропустить вперед «Хетафе». «Реал» без Роналду и других звезд выглядел жалко — впрочем, «Ливерпулю» не стоит ориентироваться на эту игру: все мысли Зидана и компании в Киеве, борьбу в чемпионате «Королевский клуб» давно прекратил.

Севилья 3:2
Первый тайм: 2:0
Реал
9.05.2018, 22:30 основной раунд: 34-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Хоакин Капаррос Зинедин Зидан
Голы
26′ Виссам Бен Йеддер 9
45′ Мигель Лаюн (С. Н`Зонзи) 3
84′ Серхио Рамос 4
21 Борха Майораль (М. Асенсио) 87′
4 Серхио Рамос 90+5′
Нереализованные пенальти
4 Серхио Рамос 58′
Составы
Давид Сория 13
Клеман Лангле 5
Николас Пареха 21
42′ Габриэль Меркадо 25
Мигель Лаюн 3
90+5′ Серхио Эскудеро 18
69′ Гвидо Писарро 14
Стивен Н`Зонзи 15
79′ Франко Васкес 22
Роке Меса 7
81′ Виссам Бен Йеддер 9
Даниэл Каррису 6
62′ Луис Муриэль 20
Сандро Рамирес 23
13 Франсиско Кортес Касилья
6 Фернандес Иглесиас Начо
15 Тео Эрнандез
3 Хесус Вальехо
4 Серхио Рамос 83′
17 Лукас Васкес
20 Марко Асенсио
23 Матео Ковачич
9 Карим Бензема
24 Дани Себальос 70′
21 Борха Майораль
14 Каземиру 87′
18 Маркос Льоренте
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 4
2 Угловые 3
21 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Салах переходит в "Реал". Известна и сумма трансфера
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира
Не тот Джанлуиджи. Ошибки Доннаруммы принесли «Юве» Кубок Италии
«Авангард» и «Тосно» показали, как надо играть в Кубке России
Финляндия потерпела первое поражение на чемпионате мира
Сборная Швеции вышла на первое место в группе ЧМ по хоккею
«Реал Мадрид» проиграл «Севилье» в матче чемпионата Испании
Летин: «Тосно» никоим образом не сможет сыграть в Лиге Европы
Спорт-Экспресс
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь