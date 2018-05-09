Без Роналду «Реал» жалок

Источник: Спорт-Экспресс

ВТОРОЙ ЗАХОД

«Севилья» в этом сезоне отличается особенным тренерским непостоянством. Эдуардо Бериссо, который мужественно встретил 1:5 в Москве от «Спартака», был уволен в конце декабря, Винченцо Монтелла, сменивший аргентинца и дошедший с севильцами до ¼ финала Лиги чемпионов, прихлопнув по пути «МЮ», продержался до последних чисел апреля. Третьим специалистом, принявшим «Севилью», стал Хоакин Капаррос, для которого это уже второй приезд в столицу Андалусии — первый заход был в самом начале XXI века, с 2000 по 2005 год. Именно при Капарросе начал работу спортивным директором легендарный Мончи и взошли звезды Хосе Антонио Рейеса и Серхио Рамоса, с которым новый старый тренер южан тепло поздоровался перед началом встречи.

БЕЗЗВЕЗДНЫЙ «РЕАЛ»

Через несколько дней после класико и за две недели до финала Лиги чемпионов в Киеве Зинедину Зидану меньше всего хотелось подвергать риску игроков основы. В заявку мадридцев на матч на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» не вошли Навас, Варан, Марселу, Кроос, Модрич, Бэйл и Криштиану Роналду. Хорошая проверка для ближайшего резерва «сливочных», особенно, против сверхмотивированной «Севильи» — Капаррос, приняв команду после серии из девяти матчей без побед, сразу же выиграл дома в дебютной встрече у «Реал Сосьедад» (1:0). Для продолжения борьбы за место в еврокубках ему нужно было побеждать еще один «Королевский клуб».

ДВА ВЫПАДА ДО ПЕРЕРЫВА

По праву хозяев севильцы активнее начали игру. Экспериментальная линия обороны гостей (Эрнандез, Серхио Рамос, Вальехо, Начо) быстро начала трещать по швам — центральная зона «Реала» (Каземиру, Себальос, Ковачич) не успевала страховать своих защитников. В середине первого тайма классная комбинация «Севильи» закончилась скидкой на Бен Йеддера, который, поставив спину Рамосу, вышел на ударную позицию и покатил мяч мимо Касильи. Хозяева не сбавили оборотов и до перерыва забили еще раз — Н'Зонзи не смог точно пробить после паса Бен Йеддера, зато отдал передачу на Лаюна, и тот вогнал мяч в пустую «девятку».

НЕУДАЧНИК РАМОС

Несмотря на встречу и объятия с Капарросом, с хорошей стороны запомнить эту игру Рамосу вряд ли удастся. Во-первых, капитана «Реала» по традиции освистал стадион — севильцы так и не простили ему до сих пор тот переезд в Мадрид 13 лет назад. Во-вторых, когда защитнику гостей во втором тайме представилась идеальная возможность отыграть один год с одиннадцатиметровой отметки, он от души влепил мяч в перекладину. Наконец, в-третьих, Рамос еще и умудрился отметиться автоголом, срезав в свои ворота прострел-удар Меркадо. Уже в добавленное время он, правда, реализовал-таки еще один пенальти, сделав счет 2:3 — незадолго до этого один гол отыграл Майораль, — но спасти «Реал» от поражения не сумел.

СЧАСТЛИВЧИК КАПАРРОС