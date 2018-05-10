«Манчестер Сити» установил новый рекорд АПЛ по количеству очков за один сезон

Команда испанского специалиста Хосепа Гвардиолы обновила рекорд английской Премьер-лиги числу набранных очков за один сезон. «Горожане» набрали 97 очков и побили рекорд «Челси», который завершил чемпионат в сезоне-2004/05 с 95 очками.

Команде осталось провести один матч до завершения турнира, в котором они имеют возможность довести количество очков до 100. В рамках 38-го тура «горожане» 13 мая на выезде проведут матч с «Саутгемптоном».