Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Манчестер Сити» установил новый рекорд АПЛ по количеству очков за один сезон
«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в перенесённом матче 31-го тура чемпионата Англии со счётом 3:1.
«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в перенесённом матче 31-го тура чемпионата Англии со счётом 3:1.
Команда испанского специалиста Хосепа Гвардиолы обновила рекорд английской
Команде осталось провести один матч до завершения турнира, в котором они имеют возможность довести количество очков до 100. В рамках 38-го тура «горожане» 13 мая на выезде проведут матч с «Саутгемптоном».
Если учитывать всю историю чемпионата Англии, то рекорд принадлежит «Ливерпулю», который в сезоне-1978/79 набрал 98 очков (если начислять за победу 3 очка, а не 2, как было в то время).