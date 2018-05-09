«Реал» проиграл «Севилье» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в среду в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (26-я минута) и Мигель Лайюн (45). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок гостей Серхио Рамос (84), который на 54-й минуте не реализовал пенальти, а на 95-й все-таки смог забить с одиннадцатиметровой отметки. Еще один гол у «Реала» забил Борха Майораль (87).