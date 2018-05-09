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00:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» проиграл «Севилье» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» в гостях уступил «Севилье» в матче чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в среду в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (26-я минута) и Мигель Лайюн (45). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок гостей Серхио Рамос (84), который на 54-й минуте не реализовал пенальти, а на 95-й все-таки смог забить с одиннадцатиметровой отметки. Еще один гол у «Реала» забил Борха Майораль (87).

«Реал» после 36 матчей с 72 очками занимает третье место в чемпионате Испании, «Севилья» с 54 баллами идет седьмой.

Севилья 3:2
Первый тайм: 2:0
Реал
9.05.2018, 22:30 основной раунд: 34-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Хоакин Капаррос Зинедин Зидан
Голы
26′ Виссам Бен Йеддер 9
45′ Мигель Лаюн (С. Н`Зонзи) 3
84′ Серхио Рамос 4
21 Борха Майораль (М. Асенсио) 87′
4 Серхио Рамос 90+5′
Нереализованные пенальти
4 Серхио Рамос 58′
Составы
Давид Сория 13
Клеман Лангле 5
Николас Пареха 21
42′ Габриэль Меркадо 25
Мигель Лаюн 3
90+5′ Серхио Эскудеро 18
69′ Гвидо Писарро 14
Стивен Н`Зонзи 15
79′ Франко Васкес 22
Роке Меса 7
81′ Виссам Бен Йеддер 9
Даниэл Каррису 6
62′ Луис Муриэль 20
Сандро Рамирес 23
13 Франсиско Кортес Касилья
6 Фернандес Иглесиас Начо
15 Тео Эрнандез
3 Хесус Вальехо
4 Серхио Рамос 83′
17 Лукас Васкес
20 Марко Асенсио
23 Матео Ковачич
9 Карим Бензема
24 Дани Себальос 70′
21 Борха Майораль
14 Каземиру 87′
18 Маркос Льоренте
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 4
2 Угловые 3
21 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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